Для украинских переселенцев в 2017 году по программе софинансирования закуплена 51 квартира

Для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) Украины в 2017 году по программе софинансирования с громадами была закуплена 51 квартира, сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

"В прошлом году мы просили выделить 1,5 млрд грн на финансирование проектов и программ (по жилью для переселенцев)... Было выделено 17 млн грн. Из них почти 2 млн грн ушло на приобретение оборудования для центров предоставления админуслуг, чтобы предоставлять сервисы в тех громадах, где проживает большое количество внутренне перемещенных лиц. Несколько громад при условии финансирования 50/50 присоединились к этой программе и закупили оборудование", - рассказал В.Черныш в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам министра, остальные 15 млн грн были использованы для приобретения жилья на условиях софинансирования для переселенцев в двух громадах: Покровске и Мариуполе.

"Таким образом, сумма на закупку квартир увеличилась в два раза - государство выделило 15 млн и громады еще 15 млн. На 30 млн грн было приобретено 51 квартиру: 9 в Покровске и 42 в Мариуполе", - добавил В.Черныш.

Он отметил, что в 2018 году на соответствующие цели государство выделило в два раза больше – 34 млн грн. "Сейчас мы имеем заявки от более двух десятков громад, которые хотят принять участие в проекте при условии софинансирования покупки жилья для ВПЛ 50/50", - констатировал министр.

В то же время В.Черныш отметил, что данные суммы достаточно незначительные и на них можно купить небольшое количество жилья.

Кроме того, министр подчеркнул, что международные партнеры неохотно участвуют в жилищных программах.

"Но теперь, когда мы уже начали демонстрировать готовность решать проблему, правительство Германии через KfW согласилось на один из жилых проектов, и предоставит около 25 млн евро для программы обеспечения доступным жильем тех внутренне перемещенных лиц, которые могут зарабатывать достаточные средства и могут взять кредит на приобретение жилья", - добавил глава МинВОТ.