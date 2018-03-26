Экономика

16:28 26.03.2018

"Укрзализныця" погасила купон по евробондам

"Укрзализныця" погасила купон по евробондам

 ПАО "Укрзализныця" осуществило выплату очередного купона по облигациям участия в займе, находящимся в листинге Ирландской фондовой бирже (ISE), сообщила пресс-служба компании.

"В марте "Укрзализныця" в определенные сроки в полном объеме осуществила выплату очередного купона по облигациям участия в займе, находящихся в листинге Ирландской фондовой бирже. Своевременное обслуживание внешних долгов является очередным подтверждением стабильного финансового состояния компании и демонстрирует имеющимся и потенциальным инвесторам, в том числе держателям еврооблигаций, высокий уровень надежности как эмитента, так и долговых обязательств", - отмечается в тексте сообщения

Как сообщалось, "Укрзализныця" в мае 2013 года разместила дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн со сроком обращения пять лет через специально созданную компанию Shortline PLC.

Еврооблигации "Укрзализныци", вместе с ценными бумагами Ощадбанка и Укрэксимбанка, были включены в периметр реструктуризации внешнего суверенного и гарантированного государством долга, инициированной Минфином Украины после утверждения МВФ новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF для Украины на $17,5 млрд.

В марте 2016 года "Укрзализныця" реструктуризировала еврооблигации, пролонгировав срок погашения до 15 сентября 2021 года и повысив процентную ставку с 9,5% до 9,875% годовых. Также был изменен график погашения основной суммы займа: 60% должно быть оплачено в 2019 году, 20% – в 2020 году и 20% – в 2021 году.

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Интерфакс-Украина
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