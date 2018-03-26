Экономика

14:29 26.03.2018

Первые конкурсы по отбору руководителей госкомпаний по новой процедуре могут быть объявлены для "Укрэнерго", "Укрзализныци" - Нефедов

Первые конкурсы по отбору руководителей госкомпаний по новой процедуре могут быть объявлены для "Укрэнерго", "Укрзализныци" - Нефедов

 Первые конкурсы по отбору руководителей крупнейших государственных компаний и членов их наблюдательных советов по новой процедуре могут быть объявлены в отношении "Укрэнерго" и "Укрзализныци", сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

"Мы разослали письма в разные международные организации, чтобы они номинировали членов номинационной комиссии с правом совещательного голоса. Как только это будет сделано, а на это понадобится неделя - так точно, далее мы вынесем этот вопрос на Кабмин. Кабмин должен полностью утвердить состав комиссии и тогда сможем начать. В принципе у нас все готово для объявления первых конкурсов. Первые конкурсы... Ожидаю, что это будет "Укрэнерго", "Укрзализныця", - сказал он, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" на пресс-брифинге в понедельник в Киеве.

По словам первого замминистра, первые конкурсы могут быть объявлены в перспективе нескольких недель.

"На первом же заседании обсудим, где в этом есть наибольшая необходимость, так как во многих предприятиях отсутствие наблюдательного совета создает реальные проблемы", - добавил он.

Как сообщалось, постановлением правительства №190 от 21 марта комитет по отбору руководителей крупнейших госпредприятий был сокращен с 18 человек до восьми, из которых четверо – представители государства, а еще четверо – негосударственные эксперты с правом совещательного голоса, которых утверждает Кабмин. Комитет принимает решение большинством минимум в три голоса. Согласно новой процедуре кандидатуры для комитета будет подбирать специально созданная комиссия, а не министерства и ведомства, как это было ранее. В ее состав входит пять членов, среди которых – два представителя секретариата Кабинета министров, по одному представителю от Минюста и органа управления, а также эксперт по подбору персонала.

После некоторой дискуссии Кабмин, в связи с утверждением новой процедуры, решил отменить все ранее объявленные конкурсы на любых их этапах, тогда как проект постановления предполагал, что обновленный номинационный комитет должен был рассмотреть претендентов, которые успели отобрать комиссии министерств и Фонда госимущества. Больше всего таких было от ФГИ, прежде всего, в набсоветы облэнерго. Помимо этого, в день принятия решения о новой процедуре отбора и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров сообщил об определении конкурсной комиссией Фонда 14 претендентов на три должности независимых членов набсовета "Центрэнерго", не указывая их фамилий.

Кроме того, ранее были объявлены конкурсы на руководство "Укрспирта", ГПЗКУ, "Укрхимтрансаммиак" и "Укрэнерго".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Грузовладельцы в марте резко ухудшили показатели эффективности использования вагонов

"Укрзализныця" получила разрешение на разработку проекта землеустройства в "Борисполе" под экспресс в аэропорт

"Укрзализныця" до конца апреля завершит первый этап реконструкции участка Пологи - Камыш-Заря

"Укрзализныця" в январе-феврале получила 20 млн грн прибыли

ОБОБЩЕНИЕ: Зерновики и железнодорожники обменялись упреками и предложениями относительно перевозочного процесса

УЗА выдвинула ряд требований к "Укрзализныци" для бесперебойного экспорта зерновых

УЗА указывает на неэффективность работы "Укрзализныци" с заявками на экспортные перевозки

"Укрзализныця" заявляет о равной подаче грузовых вагонов на все станции погрузки зерновых

"Укрэнерго" рассчитывает завершить корпоратизацию в сентябре

"Укрэнерго" в конце марта раскроет предложения претендентов на разработку программного обеспечения для нового рынка электроэнергии

ПОСЛЕДНЕЕ

Fitch подтвердило рейтинги дефолта Киева и Харькова на уровне "B-", прогноз "стабильный"

Контракт с Таиландом завершен и следующие "Оплоты" - для Украины, заявляет гендиректор "Укроборонпрома"

"Укрнафтобуриння" пробурило новую скважину на Сахалинском месторождении с начальным дебитом 100 тыс. куб. м газа в сутки

Падение Dow Jones в марте может стать наихудшим за 40 лет для этого месяца

Китай готов к диалогу с США по торговым вопросам, но призывает отказаться от "экономического запугивания"

Прокуратура разоблачила схему ввоза в Украину автомобилей Porsche, которые разбирались на запчасти

Цена продажи э/э в ОРЭ во второй декаде марта увеличилась на 4,1%

Запасы урана в Саудовской Аравии составляют 5% мировых - наследный принц

Норвежская Scatec Solar намерена построить СЭС в Черкасской области

Экспорт ягод из Украины к 2020г. может достичь 57 тыс. тонн - эксперт

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА