Норвежская Scatec Solar намерена построить СЭС в Черкасской области

Норвежская компания Scatec Solar намерена построить солнечную электростанцию (СЭС) установленной мощностью 25 МВт в Каменке (Черкасская обл.), сообщила пресс-служба Черкасской областной госадминистрации.

Scatec Solar уже построила и эксплуатирует СЭС мощностью 322 МВт в разных странах, еще 434 МВт фотоэлектрических станций находится на этапе строительства.

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Scatec Solar работает в Чехии, ЮАР, Руанде, Гондурасе, Иордании.