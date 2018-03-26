Экономика

12:24 26.03.2018

Экспорт ягод из Украины к 2020г. может достичь 57 тыс. тонн - эксперт

Экспорт ягод из Украины к 2020г. может достичь 57 тыс. тонн - эксперт

Общий экспорт ягод вместе с "дикоросами" из Украины к 2020 году может составить 57 тыс. тонн, прогнозирует экономист инвестиционного отдела Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

Согласно его докладу в ходе конгресса Global Berry, проходившего в Роттердаме, и опубликованного на Facebook-странице Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА), экспорт культивируемых мягких ягод к 2020 году, вероятно, достигнет 40 тыс. тонн, а общий экспорт ягод вместе с "дикоросами" - 57 тыс. тонн.

"Доля свежих ягод в структуре экспорта культивируемых ягод (то есть всех ягод без "дикоросов") достигнет 40-44% по объемам и превысит 60% - по стоимости", - отметил эксперт.

Украинский экспорт культивируемой голубики (черники) до конца 2020 года может достичь 8 тыс. тонн. При этом, по прогнозам А.Ярмака, экспортный объем дикой черники сократится до 15 тыс. тонн.

Согласно данным эксперта, за четыре года Украина увеличила экспорт культивируемых ягод в 19 раз (без учета "дикоросов"), экспорт свежих ягод возрос в 17 раз.

"Во-первых, потеря российского рынка стимулировала украинских фермеров искать более прибыльные ниши. Во-вторых, уменьшение доходов населения также заставило многих людей искать способы заработать больше денег - и обратить внимание на ягодоводство. В-третьих, украинские сборщики ягод, пребывавшие на заработках в Польше, получили там большой опыт, и по возвращению в Украину многие из них начали свой небольшой бизнес", - пояснил причины роста А.Ярмак.

Наиболее стремительно, согласно докладу, растет доля малины - с 7% в 2014 году до 29% в 2017. В структуре экспорта культивируемых ягод доля малины достигла почти 60% (без учета "дикоросов").

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украина в 2017г экспортировала мягкую ягоду на $66,5 млн

Требование вернуть возмещение экспортного НДС на масличные нарушает достигнутый компромисс - Южанина

Экспорт сахара в феврале-2018 сократился почти вдвое

Украина намерена расширить географию экспорта зерна в 2018 г

Экспорт зерна и муки из Украины к 14 марта составил 28,36 млн тонн

Украина в январе-феврале увеличила экспорт сыров на 12%, импорт – 44,4%

Законопроект "В защиту украинских экспортеров" улучшит условия деятельности экспортеров

Украина с начала 2017/2018 МГ экспортировала 25,9 млн тонн зерновых

Украина в январе 2018г экспортировала электроэнергию на $21,6 млн

Украина в январе 2018г увеличила экспорт мяса птицы в 1,8 раза, свинины – сократила в 2,4 раза

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрнафтобуриння" пробурило новую скважину на Сахалинском месторождении с начальным дебитом 100 тыс. куб. м газа в сутки

Падение Dow Jones в марте может стать наихудшим за 40 лет для этого месяца

Китай готов к диалогу с США по торговым вопросам, но призывает отказаться от "экономического запугивания"

Прокуратура разоблачила схему ввоза в Украину автомобилей Porsche, которые разбирались на запчасти

Цена продажи э/э в ОРЭ во второй декаде марта увеличилась на 4,1%

Запасы урана в Саудовской Аравии составляют 5% мировых - наследный принц

Норвежская Scatec Solar намерена построить СЭС в Черкасской области

ФГИ повторно попытается отобрать нового гендиректора для "Укрнафтопродукта"

"Киевэнерго" завершило 2017г с чистым убытком 138,7 млн грн

Китай намерен ввести в оборот "нефтеюань"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА