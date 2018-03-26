Экономика

11:53 26.03.2018

ФГИ повторно попытается отобрать нового гендиректора для "Укрнафтопродукта"

ФГИ повторно попытается отобрать нового гендиректора для "Укрнафтопродукта"

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины объявляет повторный конкурс по отбору генерального директора ЧАО "Укрнафтопродукт", сообщил и.о. главы ведомства Виталий Трубаров.

"К сожалению, предыдущий конкурс не состоялся из-за того, что ни один из кандидатов не предоставил программу действий, соответствующую условиям конкурса … Надеюсь, что следующий конкурс, который состоится в конце апреля, будет более успешным", - написал он на своей Facebook-странице.

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Как сообщалось, ФГИ неоднократно, но безуспешно пытался продать 50% акций "Укрнафтопродукта". Вторым по величине акционером "Укрнафтопродукта" после государства выступает ООО с иностранными инвестициями "Концерн "Нафтопродукт Украины" – 44,1898% преимущественно с оффшорными собственниками.

Чистый доход "Укрнафтопродукта" в 2016 году вырос в 2,4 раза – до 2,5 млн грн, чистый убыток – в 1,5 раза, до 0,42 млн грн.

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