Китай намерен ввести в оборот "нефтеюань"

Китай готовится запустить работу новой нефтяной биржи для спотовых контрактов, расчеты по которым будут вестись в юанях, сообщает арабская служба CNBC.

Телеканал отмечает, что тем самым Пекин намерен положить конец "гегемонии доллара" при ценообразовании как спотовых, так и долгосрочных нефтяных сделок.

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При этом, отмечает CNBC, Пекин намерен предоставить привилегии тем государствам-контрагентам, которые перейдут на расчеты в китайской валюте. По его данным, Китай уже предложил Саудовской Аравии оплачивать в юанях импорт саудовской нефти, который в 2016 году составил 15% от общих закупок страной нефти.

Как известно, крупнейшим поставщиком этого сырья для Китая является Россия. Китай увеличил импорт нефти из РФ на 17,8% по сравнению с февралем прошлого года - до 5,052 млн тонн, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Тем не менее, относительно января показатель сократился на 10,9%.

Телеканал приводит мнение аналитиков, которые считают, что запуск новой биржи ослабит "механизмы американских санкций, которые опираются на доллар."