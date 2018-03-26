Экономика

09:55 26.03.2018

США не боятся торговой войны с Китаем - глава американского Минфина

США не боятся торговой войны с Китаем - глава американского Минфина

Соединенные Штаты не испытывают страха перед возможной торговой войной с Китаем, связанной с планами США повысить ввозные пошлины на импортируемые из КНР товары, заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

"Мы намерены продолжить дело с пошлинами, мы над этим работаем. Как сказал президент Трамп, мы не боимся торговой войны, хотя она и не является нашей целью", - сказал министр в эфире телеканала Fox News.

Он не исключил, что Вашингтону и Пекину удастся прийти к какому-то "приемлемому соглашению, под которым президент поставит свою подпись".

Как сообщила газета Wall Street Journal, на минувшей неделе США направили Китаю письмо, в котором предусматривают меры, способные снизить огромный дефицит американской стороны в торговле с Китаем.

В частности, Китаю предлагается увеличить импорт американских автомобилей и полупроводников, а также расширить доступ компаний из США в финансовый сектор КНР.

В то же время заместитель премьера Госсовета КНР Хань Чжэн предупредил, что в торговых войнах не может быть победителей и побежденных - они чреваты серьезными последствиями для всех их участников.

"Торговая война не служит чьим-то интересам. Она чревата серьезными последствиями и вызовет негативное влияние", - заявил он, выступая на конференции по вопросам развития Китая.

Хань Чжэн призвал другие страны "к взаимному сотрудничеству, как это делают пассажиры, находящиеся в одной лодке", а также отметил, что глобализация мировой экономики должна быть "более открытой, инклюзивной, сбалансированной и выгодной для всех".

Как отметило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП), комментируя заявление китайского вице-премьера, в нем не был упомянут президент США Дональд Трамп, который намерен поднять ввозные пошлины на китайские товары суммарной стоимостью около $60 млрд.

Вместе с тем, министерство коммерции в минувшую пятницу опубликовало список американских товаров на сумму $3 млрд, ввозные пошлины на которые могут быть повышены Китаем в качестве ответной меры.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Трамп подписал закон о бюджете США

ЕС будет просить освобождения от американских пошлин на сталь и алюминий на постоянной основе

Китай построил крупнейший в мире рудовоз грузоподъемностью 400 тыс. тонн

Китай ответит на введение США пошлин на алюминий и сталь, акции снижаются

США приостановили действие импортных пошлин на металлы для ЕС и ряда стран до 1 мая

США введут пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $50 млрд в год

США освободят ЕС, Австралию, Аргентину, Бразилию и Корею от пошлин на сталь и алюминий - торгпред

Расходы бюджета США на 2018 фингод составят $1,3 трлн, в том числе $700 млрд на оборону

Еврокомиссия и США договорились о диалоге по стали и алюминию

Трамп в четверг объявит об ограничениях торговли с Китаем

ПОСЛЕДНЕЕ

Запасы угля на складах ТЭС Украины за неделю снизились на 6,9%

Украина за 5 месяцев отопительного сезона подняла из ПХГ почти 9 млрд куб. м газа

AB InBev и Efes завершают слияние в РФ и Украине

Европейские индексы упали в пятницу и по итогам недели

Цены на нефть перешли к снижению, Brent торгуется у $70,3 за баррель

Гройсман: дороги в Украине будут восстановлены через 3-5 лет

Цена нефти Brent превысила $70 за баррель впервые с января

ЕС попросит освободить от американских пошлин на сталь и алюминий на постоянной основе

Заседание министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+ перенесено на 20 апреля

Выставлять 25% акций "Одессаобэнерго" на продажу целесообразно после введения RAB-тарифов – член группы по приватизации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА