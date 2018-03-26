Экономика

09:45 26.03.2018

Цены на нефть перешли к снижению, Brent торгуется у $70,3 за баррель

Цены на нефть перешли к снижению, Brent торгуется у $70,3 за баррель

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в понедельник, ранее в ходе торгов они достигали максимума за два месяца из-за опасений усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Силами ПРО Саудовской Аравии были перехвачены и уничтожены семь пущенных с территории Йемена ракет, сообщило саудовское информагентство SPA. Три из этих ракет были нацелены на столицу страны Эр-Рияд.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:04 МСК подешевели на $0,1 (0,14%) - до $70,35 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена подскочила на $1,54 (2,23%) и составляла на закрытие $70,45 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на май утром в понедельник уменьшились на $0,22 (0,33%) - до $65,66 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена выросла на $1,58 (2,46%) и достигла $65,88 за баррель.

По данным FactSet, по итогам всей прошедшей недели стоимость Brent взлетела на 6,4%, WTI - на 5,6%. Это максимальное повышение за последние восемь месяцев - с июля 2017 года.

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