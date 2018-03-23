Экономика

22:31 23.03.2018

Цена нефти Brent превысила $70 за баррель впервые с января

Цена нефти Brent превысила $70 за баррель впервые с января

ост цен на нефть ускорился в ходе торгов в пятницу на геополитических рисках, при этом стоимость Brent увеличилась до более $70 за баррель впервые с 29 января.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:46 по Киеву 23 марта увеличилась на $1,22 (1,77%) - до $70,13 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на май в ходе торгов Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на $1,07 (1,66%) - до $65,37 за баррель.

С начала недели котировка Brent подскочила на 5,9%, демонстрируя рекордные темпы роста с июля, WTI - на 4,9%.

Главным фактором, повысившим геополитические риски, стало назначение экс-постпреда США при ООН Джона Болтона советником президента Дональда Трампа по национальной безопасности.

Болтон известен своими консервативными взглядами на внешнюю политику. Он является сторонником жесткой линии по отношению к таким странам, как Северная Корея, Иран, Куба, Россия.

"Мы видим так называемую "наценку Болтона", - сказал партнер Again Capital Джон Килдафф. - Такая смена советников заставляет рынок беспокоиться по поводу того, как будут развиваться отношения с Ираном".

По оценкам FGE, возобновление односторонних санкций США против Ирана может сократить экспорт нефти из исламской республики на 250-500 тыс. баррелей в сутки к концу 2018 года.

Между тем аналитики Royal Dutch Shell ожидают роста мирового спроса на нефть на 1,5 млн баррелей в сутки в текущем году и на 1,3 млн б/с в следующем.

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