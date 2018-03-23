Экономика

22:13 23.03.2018

ЕС попросит освободить от американских пошлин на сталь и алюминий на постоянной основе

ЕС попросит освободить от американских пошлин на сталь и алюминий на постоянной основе

Евросоюз будет просить освободить от американских пошлин на сталь и алюминий на постоянной основе, сказал председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

"Вчера, почти перед полуночью, мы могли наблюдать важность европейского единства, когда Соединенные Штаты объявили о решении временно освободить союз от таможенных пошлин на импорт стали и алюминия до 1 мая", - сказал глава Еврокомиссии на пресс-конференции после завершения саммита.

"Это хорошая и плохая новость. Соединенные Штаты - наш основной партнер, особенно в торговле, и США признали, как это сказал вчера президент, что Европейский союз - это единое целое, и, следовательно, его нельзя делить на 28 стран. Это хорошая новость", - считает Юнкер.

"Плохая новость в том, что Соединенные Штаты просят нас завершить переговоры, к которым мы приступим через несколько дней, до 1 мая. И, по моему мнению, это нереалистично, учитывая масштаб вопроса, который мы должны обсуждать с Соединенными Штатами. Мы будем просить, чтобы это освобождение (от импортной пошлины - ИФ) было постоянным, а не временным", - объяснил председатель ЕК.

Он отметил, что член Европейской комиссии по торговле Сесилия Мальмстрем и министр торговли США Уилбур Росс договорились учредить рабочую группу высокого уровня для обсуждения всех надлежащих вопросов. При этом Юнкер повторил, что не верит в возможность завершить эти переговоры к 1 мая, и выразил надежду, что "наши американские друзья смогут нас услышать и подойдут к этим переговорам в том же духе, что и мы".

В пятницу, через 15 дней после подписания, вступил в силу указ президента США Дональда Трампа о введении пошлины на импорт стали в размере 25% и пошлины на импорт алюминия в 10%. Решение было принято президентом намного раньше обозначенного в качестве дедлайна 11 апреля.

Пошлины будут распространяться на всю стальную продукцию, начиная со слябов, и не коснутся горячебрикетированного железа и чугуна.

Власти США все же временно освободили страны Европейского союза и еще четверых союзников - Австралию, Аргентину, Бразилию и Южную Корею - от заградительных пошлин на сталь и алюминий.

Таким образом, с 23 марта действие пошлин будет распространяться лишь на половину объемов импортируемых в США стали и алюминия.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о решении ввести пошлины в размере 25% на импорт стали и в 10% на импорт алюминия, освободив от них Мексику и Канаду. Другим союзным странам предлагалось направить запрос о переговорах.

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