Экономика

18:53 23.03.2018

Выставлять 25% акций "Одессаобэнерго" на продажу целесообразно после введения RAB-тарифов – член группы по приватизации

Выставлять 25% акций "Одессаобэнерго" на продажу целесообразно после введения RAB-тарифов – член группы по приватизации

Решение Фонда госимущества (ФГИ) отменить биржевые торги по продаже 25% акций "Одессаоблэнерго" в условиях неопределенности с введением RAB-регулирования (стимулирующего регулирования) было правильным, считает член обновленной рабочей группы по приватизации Андрей Бойцун.

"Фонд здесь действовал в интересах государства как акционера. Для целей приватизации указанный пакет акций (25%) "Одессаоблэнерго" был оценен в 149 млн грн. Для целей же RAB-тарифа "Одессаоблэнерго" была оценена в 15,4 млрд грн, и согласно этой оценке стоимость пакета государства составляет 3,85 млрд грн, то есть в 26 раз больше", – пояснил эксперт, также являющийся членом Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине, агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, если RAB-тариф в 12,5% для "Одессаоблэнерго" буден введен, то он только за один год принесет 1,925 млрд грн прибыли, что даст владельцу 25% акций при 50% норме выплаты дивидендов только за год дополнительно 241 млн грн.

"Вывод: если государство ожидает введения RAB-тарифа, тогда ему выгоднее не продавать этот пакет, а получать дивиденды. Любой сторонний инвестор, который намерен купить такой пакет акций, должен быть в состоянии оценить вероятность введения RAB-тарифа. Поэтому для целей выгодной для государства продажи лучше сначала дождаться введения RAB-тарифа, а затем выставлять указанный пакет на торги", – подчеркнул А.Бойцун.

Он отметил, что в случае продажи по цене в 149 млн грн идея приватизации была бы дискредитирована, в том числе в глазах населения, а наполнение бюджета было бы крайне незначительным: менее 1% плана приватизационных поступлений на 2018 год, или около 0,01% доходов госбюджета-2018.

А.Бойцун добавил, что еще одним негативным последствием могло быть то, что при такой продаже не стимулируются новые инвестиции.

"При таких тарифах НКРЭКУ у любого собственника облэнерго нет стимулов для инвестирования в новые мощности: ему выгоднее получать доход от RAB-тарифа на "старые" активы, а вместо инвестирования в новые положить деньги на сберегательный счет, где ставка сегодня выше, чем 12,5%", – пояснил он.

"Для эффективной и справедливой приватизации, по гораздо более высокой цене, с использованием нового закона о приватизации целесообразно выставлять пакет "Одессаоблэнерго" после введения RAB-тарифа", – констатировал член обновленной рабочей группы по приватизации.

Как сообщалось, ФГИ снял с торгов блокпакеты акций "Одессаоблэнерго" и "Сумыоблэнерго", которые были назначены на 23 и 30 марта, после чего подвергся обвинениям, что целью отмены торгов якобы является попытка продать эти пакеты еще дороже.

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