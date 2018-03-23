Экономика

18:04 23.03.2018

Tesla увеличил выручку в Китае на 90% в 2017 году

Tesla увеличил выручку в Китае на 90% в 2017 году

Американский производитель электромобилей Tesla увеличил в 2017 году выручку от работы в КНР более чем на 90% - до $2 млрд.

По данным китайского подразделения компании, в стране было установлено более 1 тыс. устройств, которые позволяют полностью зарядить автомобиль в течение часа.

Кроме того, Tesla построила в Китае три крупнейшие в мире зарядные станции, сообщает агентство "Синьхуа".

В 2017 году Tesla представила на китайском рынке модифицированные версии моделей S и X, соответствующие стандартам местных зарядных устройств.

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Интерфакс-Украина
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