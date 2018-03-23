Экономика

17:46 23.03.2018

Курс гривни на межбанке в пятницу снизился до 26,27 грн/$1

Курс гривни на межбанке в пятницу снизился до 26,27 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу снизился до 26,27 грн/$1 с 26,26 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,26-26,28 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) 23 марта аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,2655 грн/$1 с 26,2536 грн/$1. Торговый оборот составил $ 320,02 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $479,34 млн.

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