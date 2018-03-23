Экономика

17:35 23.03.2018

Кистион указал в е-декларации 527 тыс. грн дохода за 2017

Кистион указал в е-декларации 527 тыс. грн дохода за 2017

Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион подал электронную декларацию за 2017 год, в которой задекларировал 526 тыс. 759 грн доходов.

Согласно е-декларации вице-премьера, размещенной в Едином государственном реестре деклараций, весь доход В.Кистиона за 2017 год составила заработная плата.

Его жена Валентина Кистион в прошлом году получила 90 тыс. 401 грн зарплаты от коммунального предприятия "Винницаоблтеплоэнерго", доход от сдачи имущества в аренду в размере 14 тыс. 788 грн.

Вице-премьер указал в декларации, что имеет 802 тыс. грн наличных средств и 354 грн хранит на депозите в "ПриватБанке", 44 тыс. 470 грн в "Ощадбанке".

Согласно е-декларации, В.Кистион имеет в собственности земельный участок в с. Агрономическое Винницкой области площадью 900 кв. м и арендует квартиру в Киеве площадью 53,9 кв. м.

Его супруга задекларировала три земельных участка в с.Довжок Винницкой области площадью: 17 тыс. 631 кв. м; 17 тыс. 780 кв. м; 17 тыс. 777 кв. м, а также долю в 0,4% от спального корпуса в г.Хмельник Винницкой области общей площадью 34,5 кв. м.

Вице-премьер также имеет автомобиль КрАЗ-762 1986 года выпуска, а его жена – автомобили Toyota Highlander 3.5l 2010 года выпуска, ЛУАЗ-969М 1988 года выпуска и бортовой прицеп Сантей-1600 2013 года выпуска.

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