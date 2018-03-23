Лига страховых организаций Украины провела расширенное заседание Президиума ЛСОУ

Киев. 23 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Украина является надежной юрисдикцией в вопросах борьбы с отмыванием средств, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, не требующая специальных контрольных мероприятий (маяков) со стороны Комитета Совета Европы MONEYVAL и FATF, отметил в ходе расширенного заседания президиума Лиги страховых организаций Украины 22 марта первый заместитель председателя Госфинмониторинга Украины Игорь Гаевский, ссылаясь на отчет о взаимной оценке с соответствующими рекомендациями для Украины, говорится в пресс-релизе Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ).

Документ был обнародован по результатам пятого раунда оценки Комитетом MONEYVAL системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Указанный результат, отмечает И.Гаевский, свидетельствует о безусловном прогрессе в развитии национальной системы финансового мониторинга и подтверждает растущую эффективность действий ее всех участников. По мониторинговым режимам Украина находится на уровне таких стран членов FATF, как Австралия, США, Канада, Сингапур, Дания, Швеция и Швейцария.

"Государственная служба финансового мониторинга Украины, с учетом результатов пятого раунда оценки, активно продолжает принимать действенные и эффективные меры в контексте дальнейшего развития внутреннего сотрудничества и сотрудничества с Комитетом MONEYVAL, а также с международным сообществом с целью минимизации негативного проявления глобальных и национальных рисков и с учетом необходимости непрерывного и бесперебойного функционирования механизма предотвращения и противодействия угрозам отмывания средств, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения" - подчеркнул он.

В пресс-релизе также отмечается, что присутствующий на президиуме член Нацкомфинуслуг Александр Залетов рассказал об особенностях доработанного проекта распоряжения Нацкомфинуслуг "Об утверждении Положения об обязательных критериях и нормативах достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, доходности, качества активов и рискованности операций страховщика", а также озвучил некоторые нормы, предусмотренные Законом Украины об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности.

Президент ЛСОУ Александр Филонюк напомнил участникам заседания, что 20 марта 2018 года в комитете Верховной Рады Украины по вопросам финансов и банковской деятельности состоялось заседание, в рамках которого были рассмотрены проект закона об учреждении финансового омбудсмена. По результатам рассмотрения законопроекта документ поддержан в целом, и Лига страховых организаций продолжит работу над документом в рамках профильной рабочей группы.