Экономика

16:00 23.03.2018

Лига страховых организаций Украины провела расширенное заседание Президиума ЛСОУ

Лига страховых организаций Украины провела расширенное заседание Президиума ЛСОУ

Лига страховых организаций Украины провела расширенное заседание Президиума ЛСОУ

Киев. 23 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Украина является надежной юрисдикцией в вопросах борьбы с отмыванием средств, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, не требующая специальных контрольных мероприятий (маяков) со стороны Комитета Совета Европы MONEYVAL и FATF, отметил в ходе расширенного заседания президиума Лиги страховых организаций Украины 22 марта первый заместитель председателя Госфинмониторинга Украины Игорь Гаевский, ссылаясь на отчет о взаимной оценке с соответствующими рекомендациями для Украины, говорится в пресс-релизе Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ).

Документ был обнародован по результатам пятого раунда оценки Комитетом MONEYVAL системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Указанный результат, отмечает И.Гаевский, свидетельствует о безусловном прогрессе в развитии национальной системы финансового мониторинга и подтверждает растущую эффективность действий ее всех участников. По мониторинговым режимам Украина находится на уровне таких стран членов FATF, как Австралия, США, Канада, Сингапур, Дания, Швеция и Швейцария.

"Государственная служба финансового мониторинга Украины, с учетом результатов пятого раунда оценки, активно продолжает принимать действенные и эффективные меры в контексте дальнейшего развития внутреннего сотрудничества и сотрудничества с Комитетом MONEYVAL, а также с международным сообществом с целью минимизации негативного проявления глобальных и национальных рисков и с учетом необходимости непрерывного и бесперебойного функционирования механизма предотвращения и противодействия угрозам отмывания средств, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения" - подчеркнул он.

В пресс-релизе также отмечается, что присутствующий на президиуме член Нацкомфинуслуг Александр Залетов рассказал об особенностях доработанного проекта распоряжения Нацкомфинуслуг "Об утверждении Положения об обязательных критериях и нормативах достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, доходности, качества активов и рискованности операций страховщика", а также озвучил некоторые нормы, предусмотренные Законом Украины об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности.

Президент ЛСОУ Александр Филонюк напомнил участникам заседания, что 20 марта 2018 года в комитете Верховной Рады Украины по вопросам финансов и банковской деятельности состоялось заседание, в рамках которого были рассмотрены проект закона об учреждении финансового омбудсмена. По результатам рассмотрения законопроекта документ поддержан в целом, и Лига страховых организаций продолжит работу над документом в рамках профильной рабочей группы.

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