"Отис" в 2017 г. сократил чистую прибыль в 2,7 раза

Лифтовая компания "Отис" (Киев) в 2017 году получила чистую прибыль в размере 18,83 млн грн, что в 2,7 раза меньше, чем годом ранее.

Согласно опубликованной в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) повестке дня общего собрания акционеров компании, запланированного на 25 апреля, нераспределенная прибыль к началу текущего года составила 126,48 млн грн (годом ранее – 154,67 млн грн).

За прошедший год "Отис" нарастил текущие обязательства на 6,6% - до 193,95 млн грн, а долгосрочные, немного сократившись, составили 21,8 млн грн.

Предприятию удалось сократить суммарную дебиторскую задолженность на 25,6% - до 23,31 млн грн. В целом стоимость активов уменьшилась на 3,3% - до 544,89 млн грн.

"Отис" работает на украинском рынке с 1992 года. Входит в состав американской компании Otis Elevator – ведущего мирового производителя лифтов, эскалаторов, других вертикальных и горизонтальных транспортных систем, которая является дочерней компанией корпорации United Technologies (UTC).

Чистый доход компании от реализации продукции (по украинским стандартам бухучета) в 2016 году увеличился на 5,8% к 2015-му - до 774,29 млн грн, чистая прибыль – в 26,6 раза, до 51,28 млн грн.

Как сообщалось, "Отис" в Украине прекратил производство лифтов и дверей к ним, сосредоточившись на сборке, модернизации, ремонте и техобслуживании лифтов.