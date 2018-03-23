Порошенко ставит задачу выйти на рост ВВП 5-6% в год

Президент Украины Петр Порошенко назвал важной задачей для экономики страны рост ВВП 5-6% в год.

"Ключевая задача - выйти на темпы роста (ВВП), как минимум, 5-6% в год", - сообщил глава государства на совещании с активом Волынской области в Луцке в пятницу.

Он указал, что по данным Госслужбы статистики, по итогам 2017 года рост ВВП составил около 2,5%.

"Правительство работает над ускорением экономического роста. Я как президент буду делать все, чтобы помочь правительству в этом", - заверил П.Порошенко.

Кроме того, он подчеркнул, что средняя зарплата в Украине должна быть не менее 10 тыс. грн.