Экономика

15:12 23.03.2018

Порошенко ставит задачу выйти на рост ВВП 5-6% в год

Порошенко ставит задачу выйти на рост ВВП 5-6% в год

Президент Украины Петр Порошенко назвал важной задачей для экономики страны рост ВВП 5-6% в год.

"Ключевая задача - выйти на темпы роста (ВВП), как минимум, 5-6% в год", - сообщил глава государства на совещании с активом Волынской области в Луцке в пятницу.

Он указал, что по данным Госслужбы статистики, по итогам 2017 года рост ВВП составил около 2,5%.

"Правительство работает над ускорением экономического роста. Я как президент буду делать все, чтобы помочь правительству в этом", - заверил П.Порошенко.

Кроме того, он подчеркнул, что средняя зарплата в Украине должна быть не менее 10 тыс. грн.

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Интерфакс-Украина
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