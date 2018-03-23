Экономика

13:13 23.03.2018

Ryanair не исключает открытия "дочки" в Украине, но после расширения сети и открытия баз

Ryanair не исключает открытия "дочки" в Украине, но после расширения сети и открытия баз

Ирландский лоу-кост авиаперевозчик Ryanair, который с октября 2018 года намерен начать полеты в Киев и Львов, не исключает в будущем открытия в Украине дочерней компании, однако этому должно предшествовать развитие сети и базирование самолетов здесь.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", об этом заявил CEO авиакомпании Майкл О'Лири в ходе пресс-конференции в аэропорту "Борисполь" в пятницу.

"У нас есть уверенность, что в ближайшие два года как минимум два больших аэропорта будут добавлены. И больше маршрутов из Киева и Львова. Следующий большой этап, который мы уже обговаривали с министром (министром инфраструктуры Владимиром Омеляном – ИФ) - это возможность открытия баз, в Украине. Это может случиться, когда у нас уже будут работать 3-4 аэропорта и определенное количество маршрутов. Мы ожидаем, что в Украине мы будем расти быстрее, чем в Польше", - сказал он.

Между тем М.О'Лири подчеркнул, что говорить про украинскую "дочку" пока рано, сначала должны заработать анонсированные 15 маршрутов, начать расти пассажиропоток.

"Сначала учатся ходить, потом бегать. Сначала будем работать в двух аэропортах, потом 4-5 аэропортов. Одну, может, две базы откроем. После открытия баз, возможно, мы откроем ремонтный центр, IT- составляющую, после этого уже можно будет думать об открытии дочки в Украине. Это то, что обсуждалось и то, что мы будем и дальше активно рассматривать. Вопрос в том, как быстро мы сможем развиться в Украине. Нас сейчас ограничивает недостаток самолетов", - резюмировал он.

Как сообщалось, Ryanair в октябре 2018 года запустит рейсы по 10 направлениям из Киева и по пяти из Львова. Так, компания запустит полеты из Киева в Барселону (четыре рейса в неделю), Братиславу и Вроцлав (по три), Варшаву (четыре), Краков (три), Познань и Гданськ (по два), Вильнюс и Стокгольм (по три), Лондон (пять); из Львова в Краков (три), Варшаву (три), Дюссельдорф (три), Мемминген (два) и Лондон (три).

Согласно данным системы бронирования билетов авиакомпании, цены от EUR9,99 есть в наличии на маршрутах в Польшу и Вильнюс, EUR19,99 – в Лондон, Стокгольм. Цена на полеты в Барселону, например, в ноябре - от EUR29,99.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Ryanair перейдет в терминал "F" "Борисполя", как только обеспечит 15 рейсов в сутки – Рябикин

Ryanair изучит возможность открытия новых баз в Украине и запуска внутренних рейсов

Аэропорты "Борисполь" и "Львов" договорились с Ryanair о начале полетов

Ryanair в октябре запустит рейсы по 10 направлениям из Киева, по 5 из Львова

Лоу-кост Ryanair намерен с октября запустить полеты по 15 маршрутам из Киева и Львова

Гройсман ожидает подписания соглашения между Ryanair и аэропортом "Борисполь" до конца недели

МАУ не ищет судебных процессов, а существующие являются защитной мерой

Министр инфраструктуры подтвердил факт переговоров с Ryanair

Количество маршрутов Ryanair в Украину осенью 2018г будет на уровне, анонсированном в марте 2017

Ryanair подтвердил планы запустить рейсы из Украины осенью-2018

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина смогла избежать дефолта и возобновила экономический рост – Порошенко

Cadogan увеличила суточную добычу на скважине "Блаж-3" в 2,8 раза

Доллар продолжает дешеветь и завершает неделю максимальным падением за месяц

Товарооборот между Францией и Украиной можно увеличить до $3 млрд – Гройсман

"Спецтехноэкспорт" в 2017г реализовал оружейные контракты на $120 млн, из них 80% - экспортные

ГФС возобновляет автоматическую регистрацию налоговых накладных

Цены на нефть растут, Brent выше $69,1

"Укртрансгаз" оценит спрос на транзит газа из Румынии по Трансбалканскому трубопроводу

Франция выделит EUR500 тыс на гуманитарную помощь для жителей Донбасса

Фондовые рынки АТР резко снизились на опасениях торговых войн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА