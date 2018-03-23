Экономика

12:59 23.03.2018

Фондовые рынки АТР резко снизились на опасениях торговых войн

Фондовые рынки АТР резко снизились на опасениях торговых войн

Азиатские фондовые индексы рухнули в пятницу на фоне возросшего страха торговых войн после объявления президентом США Дональдом Трампом о введении пошлин на импорт китайских товаров и сообщения КНР о принятии ответных мер.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 2,6%, нивелировав подъем с начала 2018 года.

Японский индекс Nikkei 225 потерял по итогам торгов 4,5%, более широкий индикатор рынка - Topix - упал на 3,6%, до минимального уровня с сентября. Недельное снижение индексов, составившее соответственно 4,9% и 4,1%, стало самым существенным за шесть недель.

Гонконгский Hang Seng уменьшился в пятницу на 2,5%, китайский Shanghai Composite - на 3,4%, австралийский S&P/ASX 200 потерял около 2%, южнокорейский KOSPI - 3,2%.

Как сообщалось, Д.Трамп в четверг подписал документ, поручающий торговому представителю Роберту Лайтхайзеру обеспечить введение пошлин на импорт китайских товаров. В ходе трансляции из Белого дома Д.Трамп заявил, что речь идет о поставках китайских товаров "примерно на $60 млрд" в год.

Китай объявил, что в ответ на ограничения на ввоз в США алюминия и стали планирует повысить пошлины на 128 наименований американских товаров, импорт которых в Китай, по статистике 2017 года, составил $3 млрд, а также призвал США воздержаться от новых протекционистских мер.

"Ответные действия КНР повышают неопределенность относительно того, чем все это может обернуться для мировой торговли и экономического роста в 2018 году, - цитирует MarketWatch обзор аналитиков сингапурского OCBC. - Все это понижает аппетит к риску".

Опасения торговых войн подтолкнули вниз цены рискованных активов, включая акции, и поддержали активы "тихой гавани", к которым, в частности, относится японская иена.

Укрепление иены, в свою очередь, негативно сказалось на котировках акций японских экспортеров, что усилило падение фондового рынка Японии в пятницу.

Бумаги японских производителей электроники Fanuc, Keyence и Mitsubishi Electric потеряли по итогам торгов соответственно 4,4%, 3,4% и 5,7%, акции автопроизводителей Toyota и Honda - 3,6% и 5,3%.

Ключевой показатель инфляции в Японии, отслеживаемый центробанком страны - потребительские цены без учета свежих продуктов питания, поднялся до 1% в годовом выражении впервые за 3,5 года, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Стоимость бумаг китайского интернет-гиганта Tencent упала на 4,4%. Накануне южноафриканский холдинг Naspers (владеет 27,55% капитала и 12,2% голосов Mail.ru Group через дочернюю компанию MIH) заявил о намерении продать до 190 млн акций, или порядка 2% Tencent. Стоимость 2% акций Tencent на момент объявления Naspers о продаже бумаг составляла порядка $10,6 млрд.

Котировки акций китайского производителя свинины WH Group по итогам торгов в Гонконге рухнули на 4,7%. Компания владеет американской Smithfield Foods, которая, вероятно, пострадает от повышения Китаем пошлин на американские товары.

Азиатские компании, в значительной мере ориентированные на экспорт, опасаются, что могут оказаться в центре торговой войны между Китаем и США.

"Есть ощущения, что торговая война затянется, - отмечает аналитик OM Financial Стюарт Айв. - Тот факт, что введение пошлин на импорт стали и алюминия из Евросоюза отложено, говорит о намерении США сфокусироваться именно на Китае".

Акции горнодобывающих компаний подешевели вслед за падением цен на металлы. Бумаги BHP упали в цене на 3,1%, Rio Tinto - на 4,4%.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Фондовые индексы АТР завершили в минусе торги в понедельник

Фондовые индексы АТР изменились разнонаправленно, подешевели акции сталепроизводителей

Фондовые рынки АТР завершили неделю резким падением, нивелировав рост с начала года

Фондовые рынки АТР выросли во вторник

Японский рынок акций завершил торги в минусе

Азиатские индексы слабо изменились в среду

Фондовые рынки АТР снижаются, но гонконгский Hang Seng демонстрирует самое долгое ралли за 49 лет

Фондовые индексы АТР выросли в четверг, японский Topix обновил максимум с 1991 г

Большинство фондовых индексов Азии растут, Китай в минусе

Фондовые рынки АТР завершили торги разнонаправленным движением, Гонконг и Китай в плюсе

ПОСЛЕДНЕЕ

США намекнули Китаю на увеличение закупок американского СПГ для снижения дисбаланса в торговле

Ryanair перейдет в терминал "F" "Борисполя", как только обеспечит 15 рейсов в сутки – Рябикин

Глава "Нафтогаза" обжаловал штраф 8,3 млрд грн от Энерготаможни

Партия "Наш край" требует отменить монетизацию льгот на бесплатный проезд

Премьер Украины поручил спецкомиссии пересмотреть антидемпинговые позиции по минеральным удобрениям

"Галнафтогаз" завершил 2017г с чистой прибылью 926,2 млн грн

Гройсман обещает с апреля начать проверки областей по использованию госсредств на развитие регионов

Гройсман поручил ГФС подготовить статистику обращений по передосмотрам грузов на таможне

"Богдан Моторс" в 2017 году нарастил убыток в 2,3 раза

Акционеры JKX подтвердили полномочия 4 независимых директоров компании

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА