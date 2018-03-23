Фондовые рынки АТР резко снизились на опасениях торговых войн

Азиатские фондовые индексы рухнули в пятницу на фоне возросшего страха торговых войн после объявления президентом США Дональдом Трампом о введении пошлин на импорт китайских товаров и сообщения КНР о принятии ответных мер.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 2,6%, нивелировав подъем с начала 2018 года.

Японский индекс Nikkei 225 потерял по итогам торгов 4,5%, более широкий индикатор рынка - Topix - упал на 3,6%, до минимального уровня с сентября. Недельное снижение индексов, составившее соответственно 4,9% и 4,1%, стало самым существенным за шесть недель.

Гонконгский Hang Seng уменьшился в пятницу на 2,5%, китайский Shanghai Composite - на 3,4%, австралийский S&P/ASX 200 потерял около 2%, южнокорейский KOSPI - 3,2%.

Как сообщалось, Д.Трамп в четверг подписал документ, поручающий торговому представителю Роберту Лайтхайзеру обеспечить введение пошлин на импорт китайских товаров. В ходе трансляции из Белого дома Д.Трамп заявил, что речь идет о поставках китайских товаров "примерно на $60 млрд" в год.

Китай объявил, что в ответ на ограничения на ввоз в США алюминия и стали планирует повысить пошлины на 128 наименований американских товаров, импорт которых в Китай, по статистике 2017 года, составил $3 млрд, а также призвал США воздержаться от новых протекционистских мер.

"Ответные действия КНР повышают неопределенность относительно того, чем все это может обернуться для мировой торговли и экономического роста в 2018 году, - цитирует MarketWatch обзор аналитиков сингапурского OCBC. - Все это понижает аппетит к риску".

Опасения торговых войн подтолкнули вниз цены рискованных активов, включая акции, и поддержали активы "тихой гавани", к которым, в частности, относится японская иена.

Укрепление иены, в свою очередь, негативно сказалось на котировках акций японских экспортеров, что усилило падение фондового рынка Японии в пятницу.

Бумаги японских производителей электроники Fanuc, Keyence и Mitsubishi Electric потеряли по итогам торгов соответственно 4,4%, 3,4% и 5,7%, акции автопроизводителей Toyota и Honda - 3,6% и 5,3%.

Ключевой показатель инфляции в Японии, отслеживаемый центробанком страны - потребительские цены без учета свежих продуктов питания, поднялся до 1% в годовом выражении впервые за 3,5 года, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Стоимость бумаг китайского интернет-гиганта Tencent упала на 4,4%. Накануне южноафриканский холдинг Naspers (владеет 27,55% капитала и 12,2% голосов Mail.ru Group через дочернюю компанию MIH) заявил о намерении продать до 190 млн акций, или порядка 2% Tencent. Стоимость 2% акций Tencent на момент объявления Naspers о продаже бумаг составляла порядка $10,6 млрд.

Котировки акций китайского производителя свинины WH Group по итогам торгов в Гонконге рухнули на 4,7%. Компания владеет американской Smithfield Foods, которая, вероятно, пострадает от повышения Китаем пошлин на американские товары.

Азиатские компании, в значительной мере ориентированные на экспорт, опасаются, что могут оказаться в центре торговой войны между Китаем и США.

"Есть ощущения, что торговая война затянется, - отмечает аналитик OM Financial Стюарт Айв. - Тот факт, что введение пошлин на импорт стали и алюминия из Евросоюза отложено, говорит о намерении США сфокусироваться именно на Китае".

Акции горнодобывающих компаний подешевели вслед за падением цен на металлы. Бумаги BHP упали в цене на 3,1%, Rio Tinto - на 4,4%.