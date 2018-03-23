"Галнафтогаз" завершил 2017г с чистой прибылью 926,2 млн грн

ПАО "Концерн "Галнафтогаз" в 2017 году увеличило чистую прибыль в 2,4 раза (на 538,618 млн грн) по сравнению с 2016 годом – до 926,207 млн грн.

Соответствующие показатели содержатся в объявлении о проведении собрания акционеров компании 25 апреля.

Между тем в годовом нефинансовом отчете "Галнафтогаза" за 2016 год был приведен другой показатель чистой прибыли – 770 млн грн. Если брать в расчет эту цифру, то в 2017 году прибыль выросла на 20,3%, а не в 2,4 раза.

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Концерн "Галнафтогаз" управляет одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине. В его состав входит около 440 АЗК, большинство - под брендом "ОККО".

Мажоритарным акционером компании является Виталий Антонов, среди миноритарных акционеров - Европейский банк реконструкции и развития.