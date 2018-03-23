Акционеры JKX подтвердили полномочия 4 независимых директоров компании

Акционеры JKX Oil&Gas plc подтвердили полномочия Кристиана Буковича (Christian Bukovics), Ханса Йочума Хорна (Hans Jochum Horn), Андрея Штырбы и Адирана Коутса (Adrian Coates) в качестве независимых неисполнительных директоров компании.

Соответствующее решение принято на собрании 22 марта.

В то же время решение об увеличении лимита на совокупное вознаграждение для неисполнительных директоров с £500 тыс. до £750 тыс. не набрало необходимого количества голосов.

Как сообщалось, в Украине группа JKX владеет "Полтавской газонефтяной компанией".

Крупнейшими акционерами JKX являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,47% акций, российская Proxima Capital Group – 19,92%, Keyhall Holding– 11,42% акций, Neptune Invest & Finance Corp – 12,95%, Interneft Ltd – 6,6%.