JPMorgan Chase намерен выделить в отдельную компанию блокчейн-проект Quorum

Американский банк JPMorgan Chase планирует выделить в отдельную компанию свой основной блокчейн-проект, полагая, что благодаря этому он с большей вероятностью получит широкое распространение, пишет газета Financial Times.

Проект Quorum, запущенный банком порядка двух лет назад, занимается разработкой специализированной блокчейн-платформы, призванной повысить эффективность некоторых видов банковских операций, включая клиринг и расчеты по деривативам, а так же трансграничные платежи.

Цель JPMorgan - "сделать проект Quorum стандартом Уолл-стрит", отмечает Кэйтлин Лонг, занимавшаяся блокчейн-проектом в Morgan Stanley и являющаяся признанным экспертом в отрасли.

По ее мнению, желание JPMorgan выделить Quorum в отдельную компанию может быть продиктовано недостаточной поддержкой проекта за пределами банка.

"Блокчейн-проекты работают лишь в случае сетевого эффекта, они не имеют смысла при использовании внутри одного банка", - отмечает К.Лонг.

По данным источников FT, некоторые из конкурентов JPMorgan отказываются использовать Quorum, поскольку проект ассоциируется с именем банка. В связи с этим, руководство JPMorgan пришло к выводу, что в качестве отдельной компании Quorum имеет больше шансов получить признание в отрасли.

"Мы по-прежнему уверены, что технология распределенного журнала транзакций будет играть трансформирующую роль в бизнесе, и поэтому активно создаем множественные блокчейн-решения", - говорится в сообщении JPMorgan.

"Quorum стала исключительно успешной деловой платформой даже за пределами сферы финансовых услуг, и мы с воодушевлением оцениваем ее потенциал", - отмечают в банке.

Факт активного развития JPMorgan блокчейн-платформ особенно интересен с учетом того, что главный исполнительный директор банка Джеймс Даймон неодобрительно высказывался в отношении криптовалюты биткойн, основанной на технологии блокчейн.

В сентябре прошлого года Дж.Даймон назвал биткойн "мошенничеством", однако в январе текущего года признался, что сожалеет об этом заявлении, назвав блокчейн "реальной" технологией.

JPMorgan, как ожидается, сохранит за собой небольшую долю в Quorum после выделения проекта в самостоятельную компанию, которое может произойти уже в этом году.

Платформа Quorum, основанная на блокчейне криптовалюты эфир (Ethereum), тестируется JPMorgan, Royal Bank of Canada и австралийским ANZ с целью создания системы сообщений, которая может ускорить трансграничные платежи.