Экономика

10:40 23.03.2018

Местные советы существенно повышают тарифы на тепло после получения функции по их утверждению

Местные советы существенно повышают тарифы на тепло после получения функции по их утверждению

Местные советы, получившие функцию по утверждению тарифов на тепловую энергию для нужд населения в рамках децентрализации, повысили их в среднем на 18,1%, свидетельствуют данные Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Тарифы для 27 лицензиатов, ранее утвержденные НКРЭКУ, комиссия в рамках децентрализации отменила на своем заседании в четверг.

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В свою очередь, Каменский горсовет установил свой тариф на тепло для населения – на 15,7% выше старого тарифа НКРЭКУ, Васильковский горсовет – на 19,4% выше, Бориспольский горсовет – на 5,6% выше, Житомирский горсовет – оставил без изменений. Между тем, все эти горсоветы ранее остро критиковали тарифы НКРЭКУ, требовали их пересмотра.

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