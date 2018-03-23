Местные советы существенно повышают тарифы на тепло после получения функции по их утверждению

Местные советы, получившие функцию по утверждению тарифов на тепловую энергию для нужд населения в рамках децентрализации, повысили их в среднем на 18,1%, свидетельствуют данные Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Тарифы для 27 лицензиатов, ранее утвержденные НКРЭКУ, комиссия в рамках децентрализации отменила на своем заседании в четверг.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

В свою очередь, Каменский горсовет установил свой тариф на тепло для населения – на 15,7% выше старого тарифа НКРЭКУ, Васильковский горсовет – на 19,4% выше, Бориспольский горсовет – на 5,6% выше, Житомирский горсовет – оставил без изменений. Между тем, все эти горсоветы ранее остро критиковали тарифы НКРЭКУ, требовали их пересмотра.