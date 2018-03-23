Hainan запустила первый в Китае беспосадочный рейс в Мексику

Китайская авиакомпания Hainan Airlines запустила беспосадочный рейс в Мексику, по маршруту Пекин - Тихуана - Мехико. Дебютный полет успешно прошел на этой неделе, сообщает агентство "Синьхуа".

Данный рейс является первым беспосадочным перелетом китайских авиаперевозчиков в Латинскую Америку, все остальные делают пересадку в США, Канаде или Европе. В том числе у China Southern есть рейс Гуанчжоу - Ванкувер - Мехико, Air China летает по маршруту Пекин-Монреаль-Гавана, а также Пекин - Мадрид - Сан-Паулу.

Единственной азиатской авиакомпанией, летающей напрямую в Мексику, является японская All Nippon Airways (ANA), осуществляющая ежедневные рейсы с января 2017 года.

Рейс Hainan Airlines будет выполняться три раза в неделю в каждом из направлений (из Китая в Мексику и обратно). По понедельникам, средам и пятницам самолет будет вылетать из Пекина, по вторникам, четвергам и субботам - из Мехико.

Для работы на этом направлении выделен самолет Boeing-787-8 с 36 местами бизнес-класса и 177 местами эконом-класса. Самолет этого класса не может добраться из Пекина до Мехико и обратно без посадки, поскольку аэропорт мексиканской столицы расположен на существенной высоте, что влияет на взлет и посадку, пишет OneMileAtATime. Выбранный для пересадки город Тихуана на тихоокеанском побережье - ближайший к Китаю из мексиканских городов с международными аэропортами. Расстояние между Пекином и Мехико по прямой - около 7740 миль (12,4 тыс. км), и остановка в Тихуане увеличивает его менее чем на 110 км.

В 2017 году Мексику посетили около 86,5 тыс. китайских туристов - на 16% больше, чем годом ранее.

Hainan Airlines начала работу в 1993 году. В настоящее время флот Hainan Airlines состоит из 238 самолетов Boeing и Airbus. В прошлом году авиакомпания перевезла почти 72 млн пассажиров по 110 международным направлениям. Всего она обслуживает свыше 1 тыс. маршрутов, однако 900 из них являются внутрикитайскими.

Ранее в марте Hainan объявила, что с июня начнет первые прямые перелеты по маршруту Пекин-Дублин.