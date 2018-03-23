Экономика

09:45 23.03.2018

Нефть дорожает в пятницу и завершает неделю в плюсе

Нефть дорожает в пятницу и завершает неделю в плюсе

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе азиатских торгов в пятницу на фоне усиления геополитических рисков и завершают неделю в плюсе, несмотря на снижение в четверг из-за опасений мировой торговой войны.

От этих переживаний участников рынка отвлекли новые перестановки в Белом доме: советником президента США по нацбезопасности станет экс-постпред страны при ООН Джон Болтон. Хотя в отличие от уходящего в отставку генерала Герберта Макмастера Дж.Болтон является человеком гражданским и много времени посвятившим дипломатической работе, его позиция по КНДР и странам Ближнего Востока, включая Иран, намного жестче, пишет The Wall Street Journal.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 мск 23 марта увеличилась на $0,64 (0,93%) - до $69,55 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на май в ходе электронных торгов Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на $0,70 (1,09%) - до $65 за баррель.

Аналитики не исключают, что Вашингтон может отказаться от иранского ядерного соглашения, результатом чего могут стать новые санкции против Ирана и ограничение притока его нефти на мировой рынок.

"Трамп выгнал тех, кто хотел защитить иранское ядерное соглашение, и заменил их людьми, которые настроены против Ирана", - заявил агентству Bloomberg главный экономист Japan Oil, Gas & Metals National Corp. Такаюки Ногами.

Ранее госсекретарем США был назначен экс-директор ЦРУ Майк Помпео. Изменения в администрации могут предвещать более жесткую позицию в отношении Ирана. По оценкам FGE, возобновление односторонних санкций США против Ирана может сократить экспорт нефти из исламской республики на 250 тыс. - 500 тыс. баррелей в сутки к концу 2018 года.

По итогам предыдущей сессии Brent подешевела на $0,56 (0,81%) - до $68,91 за баррель, WTI - на $0,87 (1,33%), до $64,30 за баррель. Инвесторы были встревожены решением президента США Дональда Трампа ввести пошлины на значительный объем товаров из Китая (до $60 млрд в год).

Китай объявил, что в ответ на ограничения на ввоз в США алюминия и стали планирует повысить пошлины на 128 наименований американских товаров, импорт которых в Китай, по статистике 2017 года, составил $3 млрд, а также призвал США воздержаться от новых протекционистских мер.

С начала недели котировка Brent подскочила на 5%, WTI - на 4,3%.

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