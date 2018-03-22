США освободят ЕС, Австралию, Аргентину, Бразилию и Корею от пошлин на сталь и алюминий - торгпред

Власти США освободят страны Европейского союза и еще четверых союзников - Австралию, Аргентину, Бразилию и Южную Корею - от заградительных пошлин на сталь и алюминий, которые вступают в силу в эту пятницу, заявил на слушаниях в Сенате торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

"Президент (США Дональд) Трамп решил приостановить введение пошлин в отношении этих стран", - сказал Р.Лайтхайзер сенаторам из финансового комитета.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о решении ввести пошлины в размере 25% на импорт стали и в 10% на импорт алюминия, освободив от них Мексику и Канаду.