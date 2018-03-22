"Фурлендер Виндтехнолоджи" планирует изготовить 17 ветроустановок для украинских ВЭС в 2018г

ООО "Фурлендер Виндтехнолоджи" (Краматорск Донецкой обл.) намерено изготовить 17 ветроустановок (ВЭУ) для украинских ветряных электростанций (ВЭС) в 2018 году, сообщил журналистам заместитель директора предприятия по коммерческим вопросам Юрий Шевченко в ходе посещения Краматорска, организованного "Экодией" и Germanwatch.

"В прошлом году было изготовлено только три установки. В этом году запланировано 17 ВЭУ. Заказчики – наши украинские инвесторы", - сказал он.

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Ю.Шевченко добавил, что ВЭУ будут разной установленной мощности - 2,5 МВт, 3,3 МВт, 3,5 МВт, 4 МВт и, возможно, 4,5 МВт.

"Эти установки по большей части пойдут на ветропарки в Николаевской области. Кроме того, одну планируется смонтировать у нас, в Краматорске, на г. Карачун (в дальнейшем эта ВЭС будет еще расширяться). Кроме того, планируется установить одну ВЭУ на 4 МВт в Каневе (Черкасская обл.)", - сказал он.

По словам Ю.Шевченко, удельная стоимость 1 МВт ВЭУ, производимых "Фурлендер Виндтехнолоджи", – около EUR 1 млн. Для установки мощностью 4 МВт этот показатель должен быть ниже – на уровне EUR 800-850 млн.

"Фурлендер Виндтехнолоджи" – единственный в Украине производитель современных ветроэнергетических установок, занимается строительством ветропарков. Компания выпускает продукцию на площадке в Краматорске. В производственном цикле задействованы краматорские предприятия КЗТС, ЭМСС, НКМЗ, николаевская "Эста Лтд.".

С 2010 года по настоящее время "Фурлендер Виндтехнолоджи" построила (укомплектовав своим оборудованием) ветропарки "Новоазовский", "Очаковский", "Керченский", "Краснодонский" и "Лутугинский". Компания также построила ветропарк "Ерейментау" (Казахстан).

Бенефициарами ООО "Фурлендер Виндтехнолоджи" являются совладелец корпорации "ИСД" Олег Мкртчан, народный депутат Максим Ефимов (фракция "БПП").