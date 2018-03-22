Экономика

17:54 22.03.2018

Цены на нефть падают после скачка накануне

Цены на нефть падают после скачка накануне

Цены на нефть снижаются в четверг после скачка накануне до максимумов с начала февраля на данных о неожиданном сокращении запасов в США.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:25 кв опустилась на $0,63 (0,91%) - до $68,84 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,8 (1,23%) - до $64,37 за баррель.

Данные Минэнерго США, обнародованные в среду, указали на снижение запасов нефти в стране за минувшую неделю на 2,6 млн баррелей. Опрошенные S&P Global Platts эксперты в среднем прогнозировали недельное увеличение запасов нефти на 2,6 млн баррелей.

Тем временем, добыча нефти в США продолжила обновлять исторические рекорды и повысилась по итогам прошлой недели на 26 тыс. баррелей в сутки, до 10,407 млн б/с.

"Нефтяной рынок уже чувствовал импульс к росту в связи с увеличением напряженности в отношениях Саудовской Аравии и Ирана, а также неблагоприятными перспективами добычи в Венесуэле, и данные о снижении запасов в США подтолкнули цены к максимумам за несколько недель", - цитирует MarketWatch соавтора Sevens Report Тайлера Ричи.

Тем не менее, ключевым фактором, влияющим на рынок в среднесрочной перспективе, является добыча в США, а не геополитика и не ситуация в Венесуэле, отмечает Т.Ричи.

"В связи с этим, данные о росте добычи в США ограничивают энтузиазм трейдеров в отношении нефтяного рынка, и я не думаю, что подъем цен до семинедельных рекордов открывает дверь для существенных новых максимумов", - говорит Т.Ричи.

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