Экономика

16:48 22.03.2018

Механизм зачисления и администрирования ренты на добычу газа выглядит как профанация – председатель Харьковского облсовета

Механизм зачисления и администрирования ренты на добычу газа выглядит как профанация – председатель Харьковского облсовета

 Председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов в ходе встречи с представителями общественного совета при ГУ Государственной фискальной службы в области раскритиковал существующий механизм зачисления и администрирования рентной платы на добычу газа.

"К тому, чтобы она поступала в местные бюджеты, мы шли не один год. В конечном итоге правительство поддержало регионы, в прошлом году были внесены изменения в законодательство. Но эти средства мы теперь не видим, они, образно говоря, растворяются, направляясь в общий фонд бюджета", - цитирует С.Чернова пресс-служба облсовета в четверг.

Он отметил, что предварительно планировалось, что около 0,5 млн грн область сможет ежегодно направлять на ремонт дорог, а теперь за счет этих средств из общего фонда выплачивается заработная плата, оплачиваются энергоносители.

"Минфин в свою очередь видит, что у нас есть определенный источник, уменьшает на эту сумму субвенцию. Круг замыкается и теряется смысл в этом дополнительном ресурсе, которого на самом деле нет. И, по сути, этот источник доходов выглядит как профанация", - сказал С.Чернов.

В свою очередь глава постоянной комиссии облсовета по вопросам бюджета Людмила Немыкина предложила инициировать совершенствование механизма администрирования рентной платы, чтобы обеспечить поступления от нее и на первый уровень местных громад.

"Необходимо выходить с инициативой совершенствования механизма администрирования и зачисления этих средств и на первый уровень местных громад, чтобы они тоже имели ресурс, который пока что есть только на уровне районов и городов", - сказала Л.Немыкина.

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