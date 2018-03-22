Экономика

16:16 22.03.2018

У правительства ФРГ есть вопросы к руководству Facebook

У правительства ФРГ есть вопросы к руководству Facebook

Глава Минюста ФРГ Катарина Барляй заявила в четверг, что намерена встретиться с руководством европейского подразделения Facebook для разъяснения ряда вопросов в связи со скандалом об использовании данных пользователей соцсети другими организациями, сообщает радиостанция "Дойче велле".

По ее данным, К.Барляй направила официальный запрос руководству европейского подразделения Facebook для организации встречи, так как у нее есть вопросы к топ-менеджерам компании.

Ранее сообщалось, что скандал вокруг Facebook разразился из-за обвинений аналитической фирмы Cambridge Analytica в незаконном использовании пользовательских данных около 50 млн аккаунтов в Facebook для нужд предвыборной кампании Дональда Трампа.

По словам К.Барляй, этот инцидент представляет собой "угрозу демократии". Она отметила, что руководство европейского подразделения обязано ответить не некоторые вопросы германского правительства.

"Мы должны определить, насколько мы можем изменить правила", - приводит радиостанция слова К.Барляй.

Министр отметила, что пользователи должны знать, куда уходят их персональные данные, и иметь выбор для защиты этих данных.

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