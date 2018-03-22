«Фокстрот» заплатил больше 0,5 млрд налогов в госбюджет в 2017 г

Компании торговой сети «Фокстрот» по итогам января-декабря 2017 года выплатили суммарно 534 781 357 гривен налогов и сборов в бюджеты всех уровней. Это на 30% больше, чем в прошлом году.

В «Фокстроте» отметили, что статус одного из крупнейших продавцов, а значит и одного из весомых налогоплательщиков в области мультиканального ритейла обязывает показывать отрасли пример социальной ответственности.

«Оплату налогов понимаем как показатель нашей социальной ответственности, - говорит Вячеслав Поврозник, исполнительный директор сети «Фокстрот». - Наша задача - работать эффективно и с соблюдением законодательства, создавать рабочие места и платить налоги, за счет которых украинцы будут иметь качественные государственные услуги (образование, медицину, соцзащиту), достойную инфраструктуру (дороги, общественный транспорт, школы, поликлиники, больницы, детские сады), надежную оборону и тд.

По данным экспертов проекта «Цена государства» 0,5 миллиарда налогов хватит на обеспечение обучения 23 тыс. учащихся средней школы (в год) или построение 2 тыс детских площадок, может быть потрачено на обустройство 500 мест отдыха (лавочками, урнами, пешеходными дорожками, озеленением и т.п.) или на обеспечение школ 21 000 компьютерными комплексами.

В 2017 году «Фокстрот» реализовывал ряд собственных образовательных и спортивных социальных проектов: в рамках социального проекта «Школа безопасности» популяризировал созданный специально для «Уроков безопасности» 4-серийный мультсериал о правилах поведения ребенка в быту «Фокс и Трот спешат на помощь» (имеет гриф МОН Украины «Одобрено для использования в общеобразовательных учебных заведениях»), а также является партнером Украинской премьер лиги по футболу и Международного фестиваля по бально-спортивным танцам «Парад надежд».

Справка: сеть "Фокстрот. Техника для дома" по состоянию на март-2018 года насчитывала 158 супермаркетов в 90 городах Украины торговой площадью 151 тыс. кв. м. Количество участников программы лояльности «Фокс клуб" на декабрь-2017 достигла 7 млн ​​человек.