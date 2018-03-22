БХФЗ в 2017 году сократил чистую прибыль на 12%

ПАО "НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" (БХФЗ) по итогам 2017 года сократил чистую прибыль на 12% по сравнению с 2016 годом – до 104,4 млн грн.

Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров в прессе, назначенного на 26 апреля, суммарная дебиторская задолженность составила 312,2 млн грн.

Активы компании увеличились на 7% - до 1,522 млрд грн. На 7% вырос также и собственный капитал – до 1,288 млрд.

Как сообщалось, в середине февраля 2018 года многолетний генеральный директор БХФЗ Людмила Безпалько покинула должность, акционеры выбрали новым гендиректором Юлию Здаревскую.

По итогам 2016 года БХФЗ увеличил чистую прибыль в два раза по сравнению с 2015 годом – до 118,702 млн грн.

ПАО "НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" входит в топ-20 крупнейших фармацевтических производителей Украины. БХФЗ является членом ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).