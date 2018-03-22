Экономика

16:10 22.03.2018

Нацкомфинуслуг утвердила необязательную публикацию страховщиками годовой отчетности в периодических и непериодических изданиях

Нацкомфинуслуг на заседании 22 марта приняла распоряжение о внесении изменений в Порядок составления отчетных данных страховщиков относительно обнародованной финансовой отчетности.

Как сообщается на сайте регулятора, данным распоряжением периодические и непериодические издания исключены из перечня мест обязательного обнародования страховыми компаниями годовой финансовой отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности вместе с аудиторским заключением.

При этом оставлена действующая норма о публикации отчетных данных на веб-сайте страховщика.

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Интерфакс-Украина
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