Нацкомфинуслуг утвердила необязательную публикацию страховщиками годовой отчетности в периодических и непериодических изданиях

Нацкомфинуслуг на заседании 22 марта приняла распоряжение о внесении изменений в Порядок составления отчетных данных страховщиков относительно обнародованной финансовой отчетности.

Как сообщается на сайте регулятора, данным распоряжением периодические и непериодические издания исключены из перечня мест обязательного обнародования страховыми компаниями годовой финансовой отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности вместе с аудиторским заключением.

При этом оставлена действующая норма о публикации отчетных данных на веб-сайте страховщика.