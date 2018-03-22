Авиакомпания МАУ завершила 2018г. с чистым убытком 304,5 млн грн

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев), ведущий авиаперевозчик страны, согласно предварительным данным, по итогам 2018 года получила чистый убыток в размере 304,5 млн грн против 387,885 млн грн чистой прибыли в 2017 году.

Такая информация содержится в повестке дня собрания акционеров компании, намеченного на 25 апреля 2018 года, обнародованной в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно ей, активы компании по состоянию на 31 декабря 2017 года составляли 4,222 млрд грн, что на 16,2% больше, чем на аналогичную дату 2016 года.

Суммарная дебиторская задолженность за год выросла на 6% - до 1,763 млрд грн, непокрытый убыток - на 12%, до 2,834 млрд грн.

Долгосрочные обязательства и обеспечения авиаперевозчика сократились на 28% -до 550,9 млн грн, текущие – выросли на 21,2%, до 6,214 млрд грн.

Собственный капитал компании за прошлый год увеличился на 12,6% - до2,542 млрд грн.

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