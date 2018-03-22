"Энергомашспецсталь" в 2017 г. сократила убыток на 38%

ПАО "Энергомашспецсталь" (ЭМСС, Краматорск Донецкой обл.), владельцем которого является российский "Атомэнергомаш" (энергомашиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом"), получило в 2017 году, по предварительным данным, чистый убыток в размере 930,56 млн грн, что на 38% меньше аналогичного показателя 2016 года.

Согласно опубликованной в прессе информации к повестке дня общего собрания акционеров ЭМСС, намеченного на 26 апреля, к началу текущего года непокрытый убыток составил 7 млрд 890 млн грн (годом ранее - 7 млрд 013 млн грн).

Как сообщалось, в 2016 году ЭМСС сократил убыток более чем вдвое к 2015 году - до 1 млрд 498 млн грн.

Активы общества за 2017 год незначительно сократились, составив 4 млрд 043 млн грн, в том числе суммарная дебиторская задолженность возросла на 17,8% - до 413,14 млн грн.

Собственный капитал компании к началу текущего года составляет "минус" 6 млрд 745 млн грн, уставный капитал – 100 млн грн.

Текущие обязательства ЭМСС за год немного сократились - до 8 млрд 516 млн грн, долгосрочные возросли на 86% - до 2 млрд 272 млн грн.

На заводе на начало 2018 года работало 1,45 тыс. чел. – на 197 чел. меньше, чем годом ранее.

Проектом основных направлений деятельности в текущем году определено произвести и реализовать продукцию на 2 млрд 920 млн грн, для чего запланировано выплавить 67,9 тыс. тонн жидкой стали, 1,7 тыс. тонн товарного литья и произвести 39,7 тыс. тонн поковок. Аналогичные показатели за 2017 год в сообщении не приведены.

В 2016 году чистый доход предприятия вырос на 50,5% к 2015 году - до 1,85 млрд грн..

ЭМСС - крупнейший украинский производитель специальных литых и кованых изделий индивидуального и мелкосерийного производства для металлургии, судостроения, энергетики (ветро-, паро-, гидро-, атомной) и общего машиностроения.