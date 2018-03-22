"АПК-Инвест" планирует увеличить поголовье свиней на 75% – собственник

ЧАО "АПК-Инвест" (Донецкая обл.), один из крупнейших производителей свинины в Украине, сохранит нынешний состав собственников, планирует существенное расширение, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" его собственник Борис Колесников.

"Никакой продажи компании "АПК-Инвест" не будет. Наоборот, в планах компании - увеличение поголовья до 1 млн свиней, в то время как сейчас оно насчитывает 570 тыс.", – сказал он.

Б.Колесников добавил, что "АПК-Инвест" также планирует внедрить несколько новых технологий в сельском хозяйстве, которые широко применяются в Западной Европе и США, но являются новыми не только для Украины, но и для многих странах Восточной Европы.

Согласно объявлению компании от 21 марта о проведении 23 апреля годового собрания акционеров, "АПК-Инвест" в 2017 году получила чистую прибыль 889,09 млн грн, из которой на дивиденды планируется направить 36,52 млн грн, 849,78 млн грн – на развитие.

Общая стоимость активов компании по итогам года выросла на 16,7% – до 5,157 млрд, собственный капитал - в 1,5 раза, до 3,178 млрд грн.

Относительно сообщения Антимонопольного комитета Украины о предоставлении предварительных выводов о необходимости или отсутствии необходимости получения разрешения на приобретение физическими лицами акций ЧАО Б.Колесников заявил, что речь идет о внутренней реструктуризации в "АПК-Инвест", которая никоим образом не повлияет на состав собственников компании.

"АПК-Инвест" (ТМ "М'ясна весна") - вертикально интегрированная агропромышленная компания с полным замкнутым циклом производства охлажденной свинины: от выращивания зерновых и изготовления комбикормов до производства и реализации мясной продукции.

"АПК-Инвест" в 2016 году увеличила чистую прибыль в 3,9 раза – до 252,5 млн грн, выручку - на 4,7%, до 1,932 млрд грн.

Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР, непосредственным владельцем 98% акций ЧАО на конец 2017 года выступало ООО "Укринвест", бенефициарами "АПК-Инвест", согласно госреестру, являются Б.Колесников и его супруга Светлана.