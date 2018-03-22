НБУ обеспокоен активным притоком капитала нерезидентов в гривневые ОВГЗ

Национальный банк Украины (НБУ) с беспокойством относится к активному притоку капитала нерезидентов, которые с начала года увеличили вложения в гривневые ОВГЗ почти в три раза - до более 14 млрд грн, сообщается на странице НБУ в социальной сети "Фейсбук" со ссылкой на директора департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергея Николайчука.

"Мы с опаской смотрим на приток краткосрочного капитала, потому что помним опыт Украины 1998 года, как и опыт других стран, которые столкнулись с оттоком "горячего" капитала. В том числе, кризис 2008 года, который для многих стран был усилен этим оттоком", - заявил С.Николайчук.

Однако, отметил он, в настоящее время НБУ считает низкими риски со стороны притока краткосрочного капитала для внешней устойчивости украинской экономики. В последние месяцы приток капитала нерезидентов вместе с увеличением поступлений валютной выручки от экспортеров создает условия для наращивания НБУ международных резервов без противодействия укреплению обменного курса гривни.