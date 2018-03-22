Экономика

14:50 22.03.2018

Киевсовет увеличил уставный капитал "Киевтеплоэнерго" на 1,2 млрд грн для принятия на баланс теплосетей

Киевсовет увеличил уставный капитал "Киевтеплоэнерго" на 1,2 млрд грн для принятия на баланс теплосетей

Киевский городской совет на заседании в четверг принял решение об увеличении уставного капитала коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" с 5 тыс. грн до 1,2 млрд грн с целью принятия на баланс тепловых сетей столицы, которые находятся в управлении ПАО "Киевэнерго", и подготовке к отопительному сезону 2018/19 гг.

В пресс-релизе Киевсовета напоминается, что соответствующий договор с "Киевэнерго" будет разорван 27 апреля 2018 года. После завершения сделки КП должно обеспечить жителям столицы бесперебойность услуг по отоплению, подаче горячего водоснабжения и электроэнергии.

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, на сегодня в КП перешли около 300 работников. Предприятию необходимо увеличить штат работников, провести расчет за энергоносители, противоаварийное обслуживание, закупить новую специализированную технику, создать геоинформационную систему инженерных сетей.

"Это деньги (1,2 млрд грн - ИФ) на обеспечение наличия ресурсов для производства тепло- и электроэнергии, это осуществление общепроизводственных расходов, приобретение материалов и спецтехники. А еще - организация рабочих мест для трех тысяч специалистов и инженеров и более 7 тыс. человек производственного персонала", - отметил он.

По его словам, в направлении модернизации столичных теплосетей город не полагается только на бюджетные средства. Уже подписан меморандум и начата совместная работа с офисом экономического роста USAID. Обсужден план совместных действий на год и создан организационный комитет.

"Фактически предприятие заместит "Киевэнерго" и продолжит предоставление услуг потребителям города. При этом замена поставщика услуг должна быть как можно быстрой и безболезненной для жителей столицы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ожидается вливание столицей в "Киевтеплоэнерго" 7,4 млрд грн для приема теплоэнергетического комплекса столицы от "Киевэнерго", обеспечения его дальнейшего стабильного функционирования (закупки техники, материалов, средств связи, компьютерной техники, организации диспетчерской службы, авансовых платежей за газ).

В декабре 2017 года акционеры ПАО "Киевэнерго" в рамках закона "О рынке электроэнергии" решили выделить из состава компании оператора систем распределения - ЧАО "ДТЭК Киевские электросети".

Власти Киева предложат энергохолдингу "ДТЭК" передать городу акции "Киевэнерго" после выделения из состава компании электроэнергетического блока.

"Киевэнерго" эксплуатирует практически все энергетические объекты, расположенные в столице, за исключением Дарницкой теплоэлектроцентрали. Структурам СКМ Рината Ахметова принадлежит 97,4% акций "Киевэнерго".

"Киевтеплоэнерго" создано в июне 2016 года. Директором КП является Юлия Орел.

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