Киевсовет увеличил уставный капитал "Киевтеплоэнерго" на 1,2 млрд грн для принятия на баланс теплосетей

Киевский городской совет на заседании в четверг принял решение об увеличении уставного капитала коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" с 5 тыс. грн до 1,2 млрд грн с целью принятия на баланс тепловых сетей столицы, которые находятся в управлении ПАО "Киевэнерго", и подготовке к отопительному сезону 2018/19 гг.

В пресс-релизе Киевсовета напоминается, что соответствующий договор с "Киевэнерго" будет разорван 27 апреля 2018 года. После завершения сделки КП должно обеспечить жителям столицы бесперебойность услуг по отоплению, подаче горячего водоснабжения и электроэнергии.

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, на сегодня в КП перешли около 300 работников. Предприятию необходимо увеличить штат работников, провести расчет за энергоносители, противоаварийное обслуживание, закупить новую специализированную технику, создать геоинформационную систему инженерных сетей.

"Это деньги (1,2 млрд грн - ИФ) на обеспечение наличия ресурсов для производства тепло- и электроэнергии, это осуществление общепроизводственных расходов, приобретение материалов и спецтехники. А еще - организация рабочих мест для трех тысяч специалистов и инженеров и более 7 тыс. человек производственного персонала", - отметил он.

По его словам, в направлении модернизации столичных теплосетей город не полагается только на бюджетные средства. Уже подписан меморандум и начата совместная работа с офисом экономического роста USAID. Обсужден план совместных действий на год и создан организационный комитет.

"Фактически предприятие заместит "Киевэнерго" и продолжит предоставление услуг потребителям города. При этом замена поставщика услуг должна быть как можно быстрой и безболезненной для жителей столицы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ожидается вливание столицей в "Киевтеплоэнерго" 7,4 млрд грн для приема теплоэнергетического комплекса столицы от "Киевэнерго", обеспечения его дальнейшего стабильного функционирования (закупки техники, материалов, средств связи, компьютерной техники, организации диспетчерской службы, авансовых платежей за газ).

В декабре 2017 года акционеры ПАО "Киевэнерго" в рамках закона "О рынке электроэнергии" решили выделить из состава компании оператора систем распределения - ЧАО "ДТЭК Киевские электросети".

Власти Киева предложат энергохолдингу "ДТЭК" передать городу акции "Киевэнерго" после выделения из состава компании электроэнергетического блока.

"Киевэнерго" эксплуатирует практически все энергетические объекты, расположенные в столице, за исключением Дарницкой теплоэлектроцентрали. Структурам СКМ Рината Ахметова принадлежит 97,4% акций "Киевэнерго".

"Киевтеплоэнерго" создано в июне 2016 года. Директором КП является Юлия Орел.