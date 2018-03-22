Экономика

10:43 22.03.2018

"Запорижжяоблэнерго" в 2017г получило чистый убыток 14,1 млн грн

"Запорижжяоблэнерго" в 2017г получило чистый убыток 14,1 млн грн

 ПАО "Запорижжяоблэнерго" в 2017 году получило чистый убыток 14,107 млн грн против 0,985 млн грн чистой прибыли в 2016 году.

Согласно повестке назначенного на 23 апреля собрания акционеров, стоимость активов общества в 2017 году снизилась до 2,234 млрд грн с 2,438 млрд грн, а собственный капитал – до 0,373 млрд грн с 0,376 млрд грн.

Как сообщалось, "Запорижжяоблэнерго" в 2016 году сократило чистую прибыль в 21,7 раза (20,367 млн грн) по сравнению с 2015 годом – до 0,958 млн грн, увеличив чистый доход на 20,8% (1 млрд 714,101 млн грн) – до 9 млрд 973,629 млн грн.

Государству в лице ФГИ принадлежит 60,25% акций общества, около 28,8% акций облэнерго контролируют компании, подконтрольные братьям Игорю и Григорию Суркисам.

"Запорижжяоблэнерго" эксплуатирует распределительные электрические сети на территории Запорожской области и предоставляет услуги по транспортировке и поставке электроэнергии потребителям.

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