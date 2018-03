Глава JPMorgan получает в 364 раза больше среднего сотрудника, Valeant - в 138 раз

None

None 10:20 22.03.2018

Главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон получает в 364 раза больше, чем сотрудники банка в среднем, сообщается в отчетности.

Его совокупный доход в прошлом году составлял $28,3 млн, в то время как средняя заработная плата работников - $77,799 тыс.

Руководитель Valeant Pharmaceuticals Inc. Джозеф Папа получил за минувший год чуть менее $5 млн при средней зарплате сотрудников в $35,422 тыс. Таким образом, его заработок превысил средний по компании в 138 раз, сообщает MarketWatch.

В то же время доход Уоррена Баффета менее чем вдвое превышает средний уровень зарплат в Berkshire Hathaway Inc. - $100 тыс. против 53,51 тыс.

У руководителя Boeing Co. Денниса Муиленберга зарплата превышает средний показатель в 166 раз ($18,5 млн по сравнению со $111,204 тыс.), у главы PepsiCo Inc. Индры Нуйи - примерно в 650 раз ($31 млн против $47,801 тыс.), у их коллеги из Wells Fargo & Co. Тимоти Слоана - в 291 раз ($17,4 млн и $60,446 тыс.).

В этом году компании, акции которых торгуются на открытом рынке, впервые должны опубликовать данные о средней заработной плате своих сотрудников в дополнение к информации об уровне доходов CEO, а также соотношение между ними. Под действие этого правила подпадает около 4 тыс. американских компаний.

Новое требование предусмотрено законом Додда-Фрэнка 2010 года, который повысил требования к капиталу банков, запретил финансовым институтам торговать на финансовом рынке в собственных интересах, а не по поручению клиентов ("правило Волкера"), определил порядок банкротства системообразующих банков, новые нормы в области надзора, корпоративного управления и раскрытия информации. Однако, учитывая мощное противодействие бизнес-лобби, только в 2015 году требование о раскрытии соотношения зарплат было оформлено в виде подзаконного акта Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

В прошлом году SEC, следуя линии новой администрации по снижению давления на бизнес, попыталась принять решение о возможной корректировке нормативного акта, однако в итоге он так и не был изменен.

Активисты считают, что раскрытие соотношения зарплат повысит социальную ответственность бизнеса (за последние десятилетия разрыв в зарплатах между низким и высшим звеном вырос с нескольких десятков до сотен раз), позволит акционерам иметь больше информации при принятии решений в отношении выплат топ-менеджерам (правило say-on-pay).

В то же время противники нового правила выражают сомнение в полезности такой информации, учитывая трудно сравнимые условия работы крупных американских корпораций. Массу дискуссий вызвала сама идея раскрывать информацию не для нужд инвесторов, а в целях, скорее, социальной справедливости. Компании жаловались также на большие дополнительные расходы, связанные с выполнением нового требования, были озабочены тем, какие выводы могут быть сделаны из этих данных акционерами, участниками рынка и общественностью.

Средняя численность работников в компании, согласно требованиям SEC, должна браться за любой день за последние три месяца отчетного года. Персонал в иностранных "дочках" должен учитываться. В то же время у эмитентов есть определенная свобода при определении медианного сотрудника - например, они могут не учитывать до 5% зарубежного персонала, по-разному могут учитываться разнообразные выплаты персоналу. Это затрудняет сравнения.

По подсчетам, самая большая разница в вознаграждении CEO и среднего работника в компаниях, где велика доля низкооплачиваемых почасовых работников, а также персонала, нанятого в небогатых зарубежных странах. В то же время в крупных инвестиционных банках Уолл-стрит, где много высокооплачиваемых сотрудников, разрыв значительно скромнее.

Во многих случаях эмитенты вынуждены давать пояснения и публиковать дополнительные данные, не предусмотренные требованиями регулятора.

Иногда раскрытие информации о зарплатах показывает разный уровень выплат в компаниях, работающих в одних и тех же отраслях, что может затруднить работодателям переговоры с профсоюзами.