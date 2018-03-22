Экономика

10:03 22.03.2018

Законодательные рамки ЕС нацелены на то, чтобы избегать любых дисбалансов в сфере энергобезопасности - Шефчович

Законодательные рамки ЕС нацелены на то, чтобы избегать любых дисбалансов в сфере энергобезопасности - Шефчович

Энергетическая безопасность в Европе зависит от прозрачного, хорошо функционирующего рынка, включая внутренний рынок, заявил заместитель председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович.

"Наши законодательные рамки нацелены как раз на то, чтобы избегать любых дисбалансов и злоупотреблений", - сказал М.Шефчович, выступая в среду в Брюсселе на слушаниях в комитете Европейского парламента по промышленности, исследованиям и энергетике.

В связи с этим он остановился на предложениях Еврокомиссии по поправкам к европейской газовой директиве, доклад по которым этот комитет ЕП утвердил ранее в тот же день.

"Цель поправок к газовой директиве, предложенной Еврокомиссией в ноябре прошлого года, заключается в том, чтобы уточнить, что европейское законодательство в области энергетики применяется ко всем интерконнекторам трубопроводов с третьими странами, и это до границы юрисдикции Евросоюза", - объяснил зампред ЕК.

"Это предназначено для того, чтобы следить за тем, что все трубопроводы, вступающие на территорию Европейского союза, отвечают правилам ЕС. Это должны быть трубопроводы, которые будут функционировать при полной прозрачности, будут доступными для других операторов и работающими эффективно", - отметил М.Шефчович.

Он при этом сослался на слова председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, заявившего, что обновленная газовая директива - это важный этап для завершения строительства Энергетического союза.

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