Экономика

18:51 21.03.2018

Еврокомиссия и США договорились о диалоге по стали и алюминию

Министр торговли США Уилбур Росс и член Еврокомиссии по торговле Сесилия Мальмстрем в ходе встречи договорились о запуске диалога между ЕК и США по спорным вопросам, связанным с поставками стали и алюминия, говорится в опубликованном в среду сообщении Европейской комиссии.

Встреча прошла во вторник в Вашингтоне.

"Мы договорились немедленно запустить процесс дискуссии с президентом Дональдом Трампом и его администрацией по вопросам торговли, представляющим общий интерес, в том числе по стали и алюминию. Наша цель - выявление взаимно приемлемых вариантов как можно скорее", - цитирует Еврокомиссия совместное заявление У.Росса и С.Мальмстрем.

Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что темами предстоящего саммита ЕС, который, как ожидается, пройдет 22-23 марта, станет развитие взаимоотношений с Британией в связи с Brexit, а также ответные действия Брюсселя на введение Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий.

Ранее в марте президент США Д.Трамп объявил о решении ввести пошлины в 25% на импорт стали и в 10% на импорт алюминия.

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Интерфакс-Украина
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