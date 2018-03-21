Экономика

17:47 21.03.2018

Глава Минфина отвергает аргументы в пользу подчинения НБФБ президенту и парламенту

Глава Минфина отвергает аргументы в пользу подчинения НБФБ президенту и парламенту

Министр финансов Александр Данилюк отвергает аргументы авторов законопроекта №8157 о Национальном бюро финансовых расследований (НБФБ) в пользу подчинения такого органа президенту и парламенту и настаивает на создании Службы финансовых расследований (СФР).

"Авторы проекта (закона – ИФ) о НБФБ приводят аргумент, согласно которому новый орган должен быть вне исполнительной власти, чтобы он был равноудален и мог расследовать злоупотребления в министерствах. Но это очень странный аргумент, свидетельствующий о непонимании того, как построена и работает правоохранительная система в Украине", – сказал министр финансов в интервью "Интерфакс-Украина".

Он также подчеркнул, что злоупотребления в органах власти квалифицируются как коррупция и находятся в подследственности Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР) в зависимости от уровня преступника.

"Поэтому когда говорят, что новый орган должен расследовать злоупотребления в исполнительной власти, заведомо закладывают конфликт с НАБУ и ГБР для их ослабления или же слепо ищут аргументы, чтобы оправдать такое нелогичное подчинение", – отметил А.Данилюк.

Полностью интервью с А.Данилюком читайте на сайте агентства "Интерфакс-Украина" www.interfax.com.ua

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