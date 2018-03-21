Экономика

17:43 21.03.2018

Британская Dyson увеличила выручку в 2017г на 40% благодаря азиатскому рынку

Британская технологическая группа Dyson увеличила выручку на 40% в 2017 году благодаря активному росту продаж в Азии.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее выручка в минувшем году составила 3,5 млрд фунтов стерлингов ($4,92 млрд) против 2,5 млрд фунтов годом ранее.

При этом показатель EBITDA увеличился на 27%, до 801 млн фунтов.

Отмечается, что выручка Dyson в Азии подскочила на 73%, в континентальной Европе - на 21%, в Северной и Южной Америке - на 19%.

Основанная в 1991 году Dyson известна как производитель сушилок для рук, пылесосов, очистителей воздуха и прочих приборов. Ее продукция представлена в более 70 странах мира, штат насчитывает свыше 7 тыс. сотрудников. В прошлом году компания объявила о планах произвести собственный электромобиль.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

UBS оштрафован в Нью-Йорке на $230 млн за нарушения с ипотечным облигациями

"Нафтогаз Украины" увеличит цену на газ для промпотребителей на 7,4-9,8%

Основатель Noble Group Ричард Элман уходит из компании

Глава Минфина отвергает аргументы в пользу подчинения НБФБ президенту и парламенту

Курс гривни на межбанке в среду укрепился до 26,32 грн/$1

Цены на нефть усилили рост на данных о падении запасов в США

В партии "Видродження" опровергли информацию о выдвижении Хомутынника кандидатом в президенты Украины

МВФ выступает против идеи проведения налоговой амнистии в Украине – Данилюк

Минрегион нормативно ограничит высотность застройки территорий

ГФС намерена сократить долг по переплате налога на прибыль на 2 млрд грн за І кв.

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА