Британская Dyson увеличила выручку в 2017г на 40% благодаря азиатскому рынку

Британская технологическая группа Dyson увеличила выручку на 40% в 2017 году благодаря активному росту продаж в Азии.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее выручка в минувшем году составила 3,5 млрд фунтов стерлингов ($4,92 млрд) против 2,5 млрд фунтов годом ранее.

При этом показатель EBITDA увеличился на 27%, до 801 млн фунтов.

Отмечается, что выручка Dyson в Азии подскочила на 73%, в континентальной Европе - на 21%, в Северной и Южной Америке - на 19%.

Основанная в 1991 году Dyson известна как производитель сушилок для рук, пылесосов, очистителей воздуха и прочих приборов. Ее продукция представлена в более 70 странах мира, штат насчитывает свыше 7 тыс. сотрудников. В прошлом году компания объявила о планах произвести собственный электромобиль.