Экономика

17:42 21.03.2018

Курс гривни на межбанке в среду укрепился до 26,32 грн/$1

Курс гривни на межбанке в среду укрепился до 26,32 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду укрепился до 26,32 грн/$1 с 26,34 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,30-26,34 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) 21 марта аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,2810 грн/$1 с 26,3011 грн/$1. Торговый оборот составил $347,52 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $365,96 млн.

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