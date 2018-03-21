Цены на нефть усилили рост на данных о падении запасов в США

Цены на нефть эталонных марок активно поднимаются в ходе торгов в среду и торгуется на максимальном уровне с начала февраля на данных о неожиданном снижении запасов нефти в США по итогам прошлой недели.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:43 кв 21 марта увеличилась на $1,4 (2,08%) - до $68,82 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в мае на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени поднялась на $1,19 (1,87%) - до $64,73 за баррель.

Как стало известно из отчета министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю упали на 2,62 млн баррелей, что в целом совпало с обнародованными накануне данными Американского института нефти (API). Опрошенные S&P Global Platts в среднем прогнозировали увеличение запасов нефти за прошлую неделю на 2,6 млн баррелей.

Резервы бензина снизились на прошлой неделе на 1,69 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей.

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Добыча нефти, тем временем, продолжила обновлять исторические рекорды и повысилась на 26 тыс. баррелей в сутки, до 10,407 млн б/с. При этом импорт нефти упал на 508 тыс. б/с, а экспорт вырос на 86 тыс. б/с, до 1,57 млн б/с.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, подскочили на 905 тыс. баррелей, максимальными темпами с прошлого октября. Несмотря на это, уровень запасов на терминале находится на минимуме с 2014 года.