Минрегион нормативно ограничит высотность застройки территорий

Министерство региональной политики, строительства и ЖКХ Украины введет понятие "голубая линия" для ограничения высотности при застройке территорий, сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе на своей странице в соцсети Facebook.

"В Украине до сих пор нет норм по ограничению высотности застройки территорий. Сейчас мы это меняем, обновляя важную градостроительную ГСН (государственная строительная норма – ИФ) по планированию и застройке территорий. В частности, вводим понятие "голубой линии", которое будет регулировать ограничение застройки по высоте в населенных пунктах", - пояснил Л.Парцхаладзе.

По его словам, новая ГСН поможет урегулировать вопрос высотности застройки и гармонизовать городское пространство. Он отметил, что в существующих нормах предусмотрены только "красные линии", обозначающие земли общего пользования, предназначенные для прокладки коммуникаций и упорядочения улиц.

По словам замминистра, Минрегион введет новое понятие в ГСН "Планирование и застройка территорий", разработанной взамен ГСН 360-92 "Градостроительство. Планирование и застройка городских и сельских поселений".

"Она (ГСН - ИФ) уже согласована и получил все одобрения", - отметил Л.Парцхаладзе.