Экономика

16:17 21.03.2018

Минрегион нормативно ограничит высотность застройки территорий

Минрегион нормативно ограничит высотность застройки территорий

Министерство региональной политики, строительства и ЖКХ Украины введет понятие "голубая линия" для ограничения высотности при застройке территорий, сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе на своей странице в соцсети Facebook.

"В Украине до сих пор нет норм по ограничению высотности застройки территорий. Сейчас мы это меняем, обновляя важную градостроительную ГСН (государственная строительная норма – ИФ) по планированию и застройке территорий. В частности, вводим понятие "голубой линии", которое будет регулировать ограничение застройки по высоте в населенных пунктах", - пояснил Л.Парцхаладзе.

По его словам, новая ГСН поможет урегулировать вопрос высотности застройки и гармонизовать городское пространство. Он отметил, что в существующих нормах предусмотрены только "красные линии", обозначающие земли общего пользования, предназначенные для прокладки коммуникаций и упорядочения улиц.

По словам замминистра, Минрегион введет новое понятие в ГСН "Планирование и застройка территорий", разработанной взамен ГСН 360-92 "Градостроительство. Планирование и застройка городских и сельских поселений".

"Она (ГСН - ИФ) уже согласована и получил все одобрения", - отметил Л.Парцхаладзе.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Минрегион может вернуть полномочия по нацстандартизации в строительстве

В Украине необходимо создать электронный реестр техинвентаризации недвижимости – эксперты

Минрегион увеличил на 2018г фиксированную зарплату для строителей до 7,8 тыс. грн

Минрегион изучает возможность отмены фиксированной зарплаты для строителей бюджетных объектов

Минрегион предлагает признать вкладчиков строящихся объектов кредиторами застройщиков

ОТГ распределили почти все средства инфраструктурной субвенции: остаток менее 1%

Минрегион разрабатывает концепцию реновации устаревшего жилого фонда

Минрегион активизирует работу по защите прав пострадавших инвесторов в жилстроительстве – Парцхаладзе

Минрегион рассмотрит запрет на ввод в эксплуатацию новостроек без социнфраструктуры

Минрегион намерен провести взаиморасчеты с должниками "Нафтогаза" в ноябре

ПОСЛЕДНЕЕ

Цены на нефть усилили рост на данных о падении запасов в США

В партии "Видродження" опровергли информацию о выдвижении Хомутынника кандидатом в президенты Украины

МВФ выступает против идеи проведения налоговой амнистии в Украине – Данилюк

ГФС намерена сократить долг по переплате налога на прибыль на 2 млрд грн за І кв.

Невыполнение Украиной в 2018 году минимального стандарта BEPS угрожает санкциями ЕС – Данилюк

Кабмин увеличил размеры четырех государственных премий Украины

Трамп в четверг объявит об ограничениях торговли с Китаем

Страны ОПЕК+ в феврале выполнили обязательства по сделке о сокращении добычи нефти на 138%

Запрет импорта удобрений из РФ приведет к истощению почвы и сокращению валового сбора урожая

Курс доллара снижается к евро и иене в ожидании итогов заседания ФРС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА