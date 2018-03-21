Экономика

16:02 21.03.2018

Невыполнение Украиной в 2018 году минимального стандарта BEPS угрожает санкциями ЕС – Данилюк

Невыполнение Украиной в 2018 году минимального стандарта BEPS угрожает санкциями ЕС – Данилюк

Украине до конца текущего года необходимо ввести минимальные стандарты BEPS (Base Erosion and Profit Shifting – план действий ОЭСР по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выведению прибыли из-под налогообложения), в противном случае страна и ее компании могут столкнуться с санкциями со стороны Евросоюза, сообщил министр финансов Александр Данилюк.

"ЕС будет вводить санкции в отношении тех, кто не ввел минимальные стандарты BEPS до конца года. Это означает, что украинский бизнес, который сейчас так сложно завоевывает европейские рынки, пользуясь Соглашением об ассоциации, может оказаться в такой неудобной ситуации, когда к нему будут применяться ограничения из-за того, что страна оказалась в "оффшорном" списке, поскольку вовремя не выполнила минимальный стандарт BEPS", – сказал министр интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, для этого Украине необходимо подписать многостороннее соглашение MLI (Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS), которое направлено на унификацию положений существующих соглашений об избежании двойного налогообложения без необходимости индивидуального пересмотра самих соглашений странами в двустороннем порядке и которое подписали уже свыше 70 стран.

"MLI - это международное соглашение, поэтому я должен получить полномочия от президента на его подписание. Надеюсь, что их получу в ближайшее время", – отметил А.Данилюк, пояснив, что документ еще должен быть ратифицирован Верховной Радой.

"Ратификацию нельзя откладывать на последний момент, поскольку если не успеем ратифицировать до конца года, попадем в "черный" список ЕС", – еще раз указал глава Минфина.

Вторым необходимым шагом, по его словам, является принятие закона о country by country report. "То есть корпорации будут подавать расширенную отчетность, которая отобразит, где у компаний аккумулируются прибыли, какие активы и где находятся", – пояснил министр.

А.Данилюк уточнил, что Минфин завершает работу над законопроектом и подаст его в Верховную Раду в ближайшее время.

Министр добавил, что параллельно Минфин все равно ведет работу по внесению изменений в соглашения об избежании двойного налогообложения с ключевыми юрисдикциями, через которые проходила оптимизация - Кипр, Нидерланды, Люксембург.

Полностью интервью с А.Данилюком читайте на сайте агентства "Интерфакс-Украина" www.interfax.com.ua

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