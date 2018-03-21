Трамп в четверг объявит об ограничениях торговли с Китаем

Президент США Дональд Трамп в четверг, 22 марта, объявит об ограничениях торговли с Китаем, включая ввозные пошлины на товары общей стоимостью не менее $30 млрд в год, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на людей, участвующих в планировании этих мер.

Кроме того, Белый дом планирует затруднить приобретение американских технологий и активов для китайских компаний.

По данным источников WSJ, пошлины не будут введены одномоментно: у американских компаний будет шанс высказаться, к каким товарам их следует применить.

Власти США неоднократно обвиняли КНР в краже интеллектуальной собственности, и Д.Трамп обещал наказать за это Пекин. Ранее американские СМИ сообщали, что администрация США готова обложить пошлинами поставки товаров из Китая на общую сумму порядка $60 млрд в год.

Пошлины могут коснуться более 100 товаров, которые, по мнению Д.Трампа, были разработаны с использованием технологий, либо украденных Китаем у американских компаний, либо полученных КНР в обмен на предоставление доступа к своему рынку.

По данным The Washington Post, советники президента предложили на его рассмотрение пакет мер, предусматривающий введение пошлин на общую сумму около $30 млрд в год на ряд поставляемых из КНР товаров, однако Д.Трамп распорядился увеличить размер пакета вдвое.

В 2017 году Китай стал крупнейшим партнером США в торговле товарами, потеснив Канаду и Мексику. США экспортировали в Китай товары на сумму $130,4 млрд, а импортировали почти в 4 раза больше, в связи с чем был зафиксирован дефицит торгового баланса страны в размере $375,2 млрд.